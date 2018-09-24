美研發6馬赫攻擊性黑鳥戰機 2030年代服役

洛克希德臭鼬工廠設計的SR-71黑鳥偵察機是史上速度第二快的載人飛機，其設計稱霸近半世紀，已成為經典之作。圖為黑鳥偵察機與其飛行員。（圖／洛克希德馬丁公司）

友善列印
中時電子報
The SR-72 - The Successor to the SR-71 Blackbird

具有傳奇色彩的洛克希德公司經典之作SR-71「黑鳥」超音速偵察機，現在正在開發新的版本，這架SR-72不只是偵察機，更是具有攻擊能力、速度超過6馬赫的超音速戰機，預計在2030年代全面服役。

美國《國家利益》雜誌引述《大眾機械》一份報告說，洛克希德公司正在研發的新一代SR-72與前一代SR-71黑鳥偵察機有所不同，主要在於新版黑鳥將攜帶攻擊性武器。

洛克希德SR-71黑鳥偵察機的傳奇色彩來自於它的建造過程與設計觀念上的突破，尤其是它高達3馬赫的速度，使得當時沒有任何武器可以擊中它，也因此許多人認為它具備做為新一代戰鬥機的基礎，目前它仍是歷史上速度第二快的載人飛機。

神秘的極速黑鳥：SR-71戰略偵察機
美研製6倍音速戰機 後年試飛

報導說，SR-71黑鳥於1964年至1998年期間在美國空軍服役，並為美國太空總署（NASA）工作到1999年。SR-71黑鳥是從原先的A-12「牛車」(Oxcart)偵察機（與A-12 Avenger復仇者攻擊機無關）為基礎而開發的，A-12同樣也是單座的高速偵察機。

黑鳥偵察機是據圖中A-12牛車偵察機所改進設計。圖為A-12首次試飛檔案照。（圖／洛克希德馬丁公司）

報導指出，有人認為衛星和無人機可以取代SR-71黑鳥偵察機的功能。但問題在於衛星的路徑是可預測的，而大多數無人機性能與可靠性不足。現在曾經研發出A-12 / YF-12 / SR-71等系列傑出機種的洛克希德臭鼬工廠(，現在正著手開發SR-72，而且承諾它的速度將比SR-71黑鳥更快。

洛克希德指出，SR-71黑鳥是用計算尺在紙上設計出來的，就算當時沒有高科技輔助，SR-71黑鳥也證明了其卓越的性能。

報導指出，新款SR-72將利用「獵鷹高超音速載具-2」(Falcon Hypersonic Technology Vehicle 2, HTV-2)的技術，讓它能以超過6馬赫以上的速度飛行。在試驗飛行過程中，HTV-2極速曾高達20馬赫。

《大眾機械》的報告說，SR-72也將具有攻擊能力，目前還不知道它會配備何種武器。但《航空周刊》(Aviation Week)和《太空技術》(Space Technology)都指出，此一研發計劃要求在2020年代初先建造一個專供研究用的飛行器，然後在2030年代全面服役。

報導最後透露了一個梗：對於那些駕駛這架飛機的幸運飛行員來說，他們不需要像SR-71黑鳥飛行員穿著極笨重的套裝。那是因為，從計劃的一開始，就要求SR-72要設計成無人機。

「好吧！黑鳥的繼任者不是完美的。」

(中時電子報)

又一黑鳥之子 波音也提極超音速飛機
6馬赫神速！美「黑鳥」之子無人偵察機出世

文章來源：Imagine This: A Mach 6 SR-71 Blackbird (That Has Strike Capabilities)

美軍研發附有多功能顯示器的蛙鏡 俄防長：2周內向敘利亞提供S-300…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。