印太戰略抗中國 日加賀凖航母首赴印度洋聯合演訓

日本直升機航母加賀號與護衛艦駛離斯里蘭卡可倫坡港開始聯合演訓。（圖／日本海上自衛隊）

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中時電子報
日海上自衛隊加賀號直升機航母與斯里蘭卡海軍進行聯合演訓。（圖／日本海上自衛隊）

據日本放送協會（NHK）報導，日本海上自衛隊最大型護衛艦「加賀」號直升機航母，在印度洋上首次分別與斯里蘭卡及印度海軍開展聯合訓練。而此刻正值中國「在印度洋活動頻繁之際」，日本藉此機會宣示與印度洋沿岸國家加強合作的立場。

《觀察者網》引述NHK的報導稱，上月30日加賀號已偕同稻妻號護衛艦在斯里蘭卡的可倫坡港靠港，其後在印度洋近海與斯里蘭卡海軍進行聯合訓練。當時美國第7艦隊軍官還登上加賀號，確認了雙方協同作戰的情況，雙方還開展了海上搜救受傷人員的訓練。

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日本海上自衛隊加賀號直升機航母前往印度維沙卡帕特南港與印度海軍進行聯訓。（圖／日本海上自衛隊）

報導說，10月7日加賀號另與印度海軍匯合，計劃在印度洋上開展10天左右的訓練。據稱，雙方將進行反潛和炮擊等戰術項目協同作戰訓練。

日媒《讀賣新聞》分析認為，日本自衛隊加強與他國軍隊合作的背景在於中國的軍事崛起。尤其是美軍在東亞影響力日益下降，日本加強與友好國家的關係，對日美同盟有補充作用，從側面支持日本政府提出的「自由開放的印度洋─太平洋戰略」。

報導指出，在與斯里蘭卡海軍演訓之前，加賀號曾在印度洋與英國海軍阿蓋爾號(HMS Argyll F231)驅逐艦進行聯合演習，緊接著10月2日日本陸上自衛隊也首次在日本國內與英國陸軍實施聯合訓練。

加賀號是2017年3月服役的「出雲」級直升機護衛艦，亦有「直升機航母」或「準航母」之稱。艦長248米，甲板寬38米，標準排水量達19500噸，滿載26000噸，航速達30節，最多能攜帶28架各類型直升機。

(中時電子報)

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文章來源：日海自最大護衛艦「加賀」號首次在印度洋聯合訓練

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