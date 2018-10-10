俄總理11月訪中 討論兩國聯手對抗美經濟制裁

2018年10月10日 00:14 中時電子報 盧伯華

據衛星通訊社報導，俄羅斯總理梅德韋傑夫(Dmitry Medvedev)將在11月初訪問北京期間，與中方討論兩國共同抵制美國的經濟制裁問題。

報導說，俄羅斯外交部第一亞洲司俄中雙邊經濟與國際關係處處長弗拉基米爾．奧謝普科夫10月9日表示，第23次俄中政府首腦定期會晤將於11月上旬在北京舉行。

報導引述俄羅斯科學院遠東研究所俄中關係研究中心副負責人亞歷山大．伊薩耶夫的話說，「俄中合作的一個重要方面是共同抵制制裁問題，美國越來越多地對俄羅斯和中國動用制裁。俄羅斯遭受制裁已有5年多，美國還在1989年曾對中國施加了嚴厲的制裁，中國成功地加以克服。目前制裁已與俄中合作直接相關。未來我們兩國將越來越多地遇到此種形式的施壓，我們只能共同克服它們。」

報導指出，2015年美國和歐盟曾對俄羅斯實施了經濟制裁，但據伊薩耶夫稱，俄羅斯經濟已經穩定下來。他說，「雙方已適應新的條件，並正在積極尋找新的合作領域……經濟合作正具有全面性，我們即將創建真正互補的經濟。」

伊薩耶夫表示，「俄中合作的重要範例有：中國公司參與亞馬爾液化天然氣項目、外貝加爾邊疆區採礦廠開發、克拉斯諾卡緬斯克鈾礦開採、克留切沃金礦開發等。俄國遠東地區7-10%的外國投資來自中國。這數字尚不夠大，但我認為這一議題也將在李克強訪問期間加以討論。」

自從美國發動對俄制裁與對中貿易戰以來，俄羅斯媒體不斷鼓吹俄中聯手抗美，認為益發激烈的美中貿易戰將為俄中經貿關係提供新的動力，「莫斯科與北京將共同努力克服華盛頓挑起的制裁與貿易戰的負面影響。」

不過，俄媒的想法恐怕只是一廂情願。現階段聯俄制美對中國是極其不利的，畢竟中美兩國貿易額比中俄大得太多。除此之外，中國仍需要大量的美國技術與科技製品，中國完全沒有理由在中美貿易戰中打俄羅斯牌，除非中國對於與美國和解的可能性完全死心，但這個情況目前看來還不可能發生。川普現在要的是只中國低頭認輸，貿易上割讓城池奉送給美國當川普的戰利品。現階段與俄羅斯進行多方面合作不應與美中貿易戰放在一起思考，這是完全不同的兩件事。

(中時電子報)