正宮密謀抓姦 揭女老師與人夫的30年「交情」

(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/綜合報導

新竹一名女子，發現丈夫手機有曖昧訊息，認為丈夫偷腥，妻子和閨密竟籌劃了抓姦計劃，也真的讓她抓到丈夫和補習班老師在摩鐵開房。但檢察官卻認為當時沒有抓姦在床，沒有把丈夫與女師起訴，而原配事後也向女師提出侵權求償，法官認為雖未捉姦在床，但兩人的交往已經超過朋友間的範圍，認定女老師影響他人婚姻，應賠償原配林女10萬元。

判決書指出，原配發現丈夫的手機出現了「miss you a lot」、「昨天…很難忘…謝謝你的耐心陪伴；時間永遠不夠，一夜無眠」、「不能不想妳，這樣的夜晚，該怎麼渡過」、「說了，怕是一輩子不能讓妳離開我了」、「我願意成為你離婚的原因、儘管會天翻地覆，水裡來火裡去，一無所有，我也願意」等甜蜜訊息，而驚覺丈夫外面有小三，憤而展開的抓姦計劃。

林女發現丈夫竟和補習班的一名女老師關係曖昧，兩人甚至還到汽車旅館開房，林在今年2月4日及3月25日跟監到汽車旅館，3月25日報警請警察到場抓姦。雖然發現丈夫和張女兩人共處一室，卻未捉姦在床，不過林還是向兩人提出妨害家庭告訴。

小三表示，自己和男子有30多年的交情，兩人僅是朋友並非戀人關係，當天是因為騎腳踏車，身體不適，頭暈想吐，加上之後又有飯局，才會在他的陪同下到汽車旅館內休息、盥洗。女老師還反控原配林女不斷打電話到她任職的補習班騷擾。

據《三立》報導，當時雖然兩人共處一室，但無法證明有有性行為，因此不起訴處分。不過原配林女又提出告訴，認為女老師侵犯了她的配偶權，破壞她近20年的婚姻，憤而向她求償100萬元。新竹地院審理時指出，女老師和林女丈夫的行為已經超過社會一般所認定之「朋友」定義，達破壞婚姻之程度，因此判女老師應賠償林女10萬元，而林女和丈夫也在今年5月調解離婚。

(中時電子報)

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