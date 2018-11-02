柯P想收掉虧錢公車路線 王鴻薇：市民會暴動

2018年11月02日 11:15 中時 張立勳

台北市長柯文哲上月中出席公車業者餐會，宣稱選後要把虧錢公車路線收掉，回歸市場機制處理，台北市議員王鴻薇2日抨擊，不少虧損路線每天平均仍有2、3000人次搭乘，路線一旦砍掉市民會暴動，她要求柯P在選前說清楚。

柯文哲10月17日出席餐會致詞時指出，選後要把虧損路線收掉，回歸市場機制，有任何政治壓力他來處理，收掉不賺錢的公車路線。

王鴻薇今質疑，經統計北市公車去年虧損路線高達166條，更有43條路線補貼超過10年，但載客人次並不在少數，她以欣欣客運棕6路為例，市府補貼超過10年，平均一天5875有人次搭乘，虧損10年前10名路線，每天至少都有1000人次搭乘，要砍掉嗎？怎麼砍？

此外，不少市民小巴是民眾搭捷運出門、返家的「第一哩路和最後一哩路」，很多市民住在山區，雖然長期虧損但有服務山區居民功能，如今竟要砍掉重練，王鴻薇要求柯P在選前說明白，怎麼砍掉重練？

王鴻薇說，山區虧損最多的小9路，提供居民往返、捷運接駁功能，若回歸市場機制砍掉路線，這些山區居民就只剩下「11路」靠兩條腿走路上下山嗎？公車路線牽一髮動全身，痛批柯P如此草率，難道過去的市長都沒有市場機制嗎？只有柯P好棒棒？收掉後倚靠這些路線的市民該怎麼辦？

她指出，柯P馬上就要投入選舉，這段期間出現很多選舉語言讓人非常害怕、擔心，呼籲柯P不要打混，必須在選前說清楚，以免犧牲市民搭車權利。

對此，北市公運處副處長尚錦堂回應，市長希望公車路線能更有效率服務，但基本民情有需求的路線不會中斷，會用大數據分析了解民眾需求，提供更佳服務，朝效率化處理。

尚錦堂強調，從班次載客5人次以下進行路線調整考量，但不會馬上裁掉，仍會經完整評估、詢問當地里辦公室意見再進行整併。

(中時 )