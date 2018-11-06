美參聯會主席：中國是未來最大威脅 不是俄羅斯

美軍參謀聯席會議主席約瑟夫．鄧德福。（圖／美聯社）

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中時電子報

美軍參謀聯席會議主席鄧福德(Gen. Joseph Dunford)在公開演講指出，俄國與中國都在挑戰美國鞏固全球影響力的企圖，到了2025-2035年，俄羅斯對美國的威脅將不如中國，未來20至30年美國應該更加重視來自中國的威脅。

據衛星通訊社報導，美軍參謀聯席會議主席鄧福德在美國北卡羅萊納州杜克大學演講時說：「說到2025-2035年，我們能夠具備比中國以及俄羅斯有更強的實力，不過後者不太可能保持現在的水平。俄羅斯的人口和經濟指標都在下降。並且我不認為，2025-2035年俄羅斯會是像中國那樣的巨大威脅。」

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鄧福德說，「我認為，中國有更強的能力保持當前的潛力發展方向。他們將繼續近年來提升軍事力量方面的做法，接下來20-30年應將中國視作我們應該予以重視的威脅。」

另據《KOZ電訊報》報導，鄧德福在演說中表示，俄羅斯和中國正在與美國較勁，挑戰美國在全球各個方面的影響力。在確定美國的國防政策的優先事項時，必須要考慮到這一點，以便在面對挑戰時隨時可以提出應對策略。美軍需要提供軍事規劃，對各種可能的意外狀況都要有所準備。

鄧德福說，俄羅斯和中國正在阻撓美國在全球的軍事活動，但是「競爭不必然會走到衝突的階段」。

(中時電子報)

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文章來源：2025-2035年俄對美威脅將不如中國

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