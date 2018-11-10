淡江女衝刺期中考 半夜住處「到處一片叫」 崩潰求救

淡江大學。（照片來源：《淡水維基館》拍攝日期：2009-02-26/拍攝地點：淡江大學/所有人：淡江大學/攝影者：彭國仁）

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中時電子報

下週是許多大專院校的期中考週，一名淡江大學新鮮人也全力衝刺期中考。不料她唸書到半夜周遭卻不停傳來「嗯嗯啊啊」、「哼哼唉唉」的叫床聲，向導師、教官、警察求救卻沒人能幫她，讓她崩潰上網求救。

這名女大生9日凌晨2時許在PTT貼文發表《淡江 不要每天一直打砲 (影片) !!!!!!》一文，她表示自己大一3個月，幾乎每晚都聽到「啊~ 啊~ 啊~ 嗯哼~ (正常型)」、「嗯~ 嗯~ 嗯~ 嗯~ 嗯~ (溫柔型)」、或是「啊啊啊啊啊啊啊啊啊~ (野獸型)」的叫床聲，並附上「叫床」錄音檔的連結。

她受不了向導師反映，導師要她跟教官講；她向教官反映，教官說應該跟警察講；她向警察求救，警察說：人家在生小孩 我們也不能干涉 要注重人權！

這名女大生崩潰說，「請問人權是很重要喔! 啊是有多重要! XXX的 我不用期中考了是不是!!!」。

她提出2個選項問網友哪個好？1.自己也找一個人交往，跟隔壁的每晚尬一場；2.請網友幫她想。

淡江女大生最後更無奈表示，真的很羨慕台大、清大、交大、成大有這麼好的居住環境，每天睡眠品質充足，可以清靜的唸書。

結果網友回應超熱烈，許多人表示「淡江這樣很正常阿 學店增產報國不好嗎」、「十幾年前淡江就這樣了 誰叫你要住外面」、「讀淡大就是為了要做愛 要讀書早選別間」、「淡江就淫窟阿」、「淡江 從以前就知道附近不是麻將街就是打砲街」、「你就認了吧」。

(中時電子報)

文章來源：PTT

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