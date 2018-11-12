法國開始研製新一代MICA空對空導彈 預定2026年服役

法國的歐洲導彈集團將研製新一代MICA空對空導彈。（圖/ MBDA)

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中時電子報
法國空軍MICA空對空導彈

法國國防採購局已授權歐洲導彈集團(MBDA)進行研製新一代MICA導彈計劃，合約總數高達567枚，預定2026年開始交貨。新一代MICA導彈將可武裝現役幻象戰機與陣風戰機，同時能與未來版陣風戰機相容。

據《航太防禦》(defense aerospace)網站報導，法國武裝部長帕里(Florence Parly)決定讓軍備總局（DGA）授予歐洲導彈集團一分合約，購買567枚MICA NG導彈，讓這種最新一代的MICA導彈取代舊型的MICA導彈。

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陣風戰機發射新一代MICA空對空導彈。（圖／MBDA)

由法國導彈集團研發的新一代MICA空對空導彈除替代目前在法國武裝部隊服役的舊型MICA導彈之外，還會出口到全球14個國家。新一代MICA導彈將大幅變更設計，同時保持相同的空氣動力學、質量和重心，主要是希望在性能提升的同時，還能繼續使用現有武器平台與操作系統。

該系列產品開發兩種版本： 紅外線（IR）和電磁（EM）。歐洲導彈集團聲稱，這兩種不同的導引裝置與推進系統，將能在外來威脅不斷升級的過程中維持防禦的優勢。

報導說，新一代MICA導彈將首先裝配於Rafale F3R陣風戰機之上。舊款MICA導彈亦將進行升級，以便在2030年之前能持續讓各型陣風戰機、幻象2000-5戰機與升級版幻象2000D戰機使用。

(中時電子報)

文章來源：The DGA Orders the Development of MICA NG Air-to-Air Missiles

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