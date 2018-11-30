會見美訪問團 吳敦義：兩岸會在九二共識 一中各表前提下發展

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旺報
呂佳蓉

國民黨主席吳敦義今日下午會見美國外交政策全國委員會訪問團。會中提及九合一選舉的結果，吳敦義認為，國民黨獲得15席縣市長的成績，主要因素為蔡政府執政兩年以來是台灣廿年來經濟最差的時刻，且治安也是最差，選民不認同民進黨的執政表現。

他強調，國民黨必須更加努力，獲得更多人民的認同與支持。

有關境外勢力介入干擾這次選舉的問題，吳敦義表示，這次選舉根本不需要提到境外勢力介入的問題，因為地方選舉並沒有境外勢力影響的空間，但民進黨卻特意挑起這項議題。他認為，這次選舉，解決經濟問題才是選戰的主要因素，例如當選高雄市長的韓國瑜是因為提出平易近人且淺白的語言，讓民眾能很清楚地了解他將努力為高雄帶來財富的政見。

至於兩岸關係的議題，吳敦義指出，台灣的最高戰略是和陸、友日等全世界民主國家以及親美；他強調，兩岸未來仍會在「九二共識、一中各表」前提下，維繫和平發展的關係；而美國是我們最重要的夥伴，因為美國一直以來堅定支持中華民國，銷售防禦性武器給台灣，確保台灣自由民主的發展，他相信台灣與美國的關係不會因為不同執政黨而有所影響，台灣必須與美方保持緊密、友好的關係。

訪團成員包括美國外交政策全國委員會會長艾略特大使(Susan M. Elliott)、美國國務院前亞太助卿羅素（Daniel Russel）、美國在台協會前主席薄瑞光（Raymond Burghardt）、美國國務院前代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton）等人。

(旺報 )

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