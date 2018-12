ROC、PRC分不清？這兩國有更好分嗎？

2018年12月08日 08:06 中時 季節

外交部近日串連駐全球館處,將臉書的名稱和大頭照改用台灣,理由是增加鑑別度和能見度。駐德代表謝志偉也為此辯護,認為「Republc of China」容易被當成對岸。但如果因為ROC 與PRC容易搞混就要改用台灣的話,那剛果共和國(Republic of the Congo)和剛果民主共和國(Democratic Republic of the Congo)是有更好區分嗎?

剛果共和國與剛果民主共和國都是為於非洲中部剛果盆地的國家,國土相鄰,於1960年分別脫離法國語比利時的殖民獨立建國。1971年剛果民主共和國將國名改為薩伊,但1997年又改回原本的國名。如果因為國名容易跟別人搞混就要改的話,為何人家剛果民主共和國不怕搞混,又要把國名改回來?

此外雖然都叫剛果,但剛果共和國領土只有剛果民主共和國7分之1,人口更只有17分之1,但剛果共和國的民眾也不會認為自己太小不能代表剛果,想要改國名。反觀我們的獨派民眾老喜歡說台灣太小,不能代表中國,所以應該要「正名」。

除了國名一樣外,世界上國名相近的案例多的是,多明尼加(Dominican)和多米尼克(Dominica)不像嗎?幾內亞和幾內亞比索有多少人分的清?怎麼這些國家都不會想要改國名?就算改用台灣好了,沒聽過台灣,聽到台灣(Taiwan)以為在講(Thailand)的外國人不也大有人在?

馬其頓共和國1991年脫離南斯拉夫獨立後,因為名稱與發源於希臘的古馬其頓王國,以及現今希臘的馬其頓省撞名,一直被希臘抵制,難以加入歐盟。如果照民進黨和台獨人士的想法,那當然要改名。問題是假設今天中國大陸在福建沿海或其他地方設立了一個省份,叫做「台灣省」,那照此邏輯,是否「台灣」這個名稱也不能用又要改用其他名稱了?

民進黨常常喜歡批評國民黨與藍營人士對中國大陸軟弱、退讓,但碰到名稱看起來容易搞混的情況,馬上選擇退讓改名,而不是加緊努力讓外國分辨清楚,這種遇事退讓的做為,究竟是誰比較軟弱呢?

(中時 )