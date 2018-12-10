韓國瑜：陳其邁幾次直播我都有看 網民喊震驚！

2018年12月10日 02:23 中時電子報 黃麗蓉

準高雄市長韓國瑜9日晚上突開直播，以「老朋友」稱呼陳其邁，並透露先前陳其邁的幾次直播他都有看，甚至還惦念著陳其邁說過要幫他留的咖啡。對兩人最近的互動，讓PTT網民不禁猛推，甚至有人喊「睡醒看到官方又這樣，我實在太震驚了！」。

看了最近陳其邁的直播，韓國瑜笑說：「他還抱了一隻可愛的貓，雖然這隻貓咬了他一口；唱歌也唱到幾乎聲嘶力竭，好像脖子被人家踩到一樣，我也緊張，在旁邊幫他打氣！」「其邁委員說幫我準備了一杯咖啡，不知道那杯還在不在，為了不虐待我自己，我也準備了一杯咖啡，在空中跟我們其邁委員用咖啡PK一下，為其邁委員感到高興，希望他越來越棒，身體越來越好，繼續展露陽光的一面，大家一起來為高雄打拚。」

網民說：「現在不是只有邁邁偷看韓總，韓總也看邁邁。」、「空咖啡杯，等奇邁倒入。」、「韓很會撩人。」、「閃到誇張，眼睛好像要壞掉了。」、「唯一支持官配瑜邁不可拆不可逆。」、「兩人是一體的，選韓就是選陳， 反之亦然。」、「瑜邁官方出來洗地，我超幸福。」、「剛剛誰在扯柯韓的？？明明這個才是官方認證的好嗎？」、「蠻好笑的。」、「突然開直播，沒預告XDD。」、「被夜襲了！」

(中時電子報)