猢猻摘果啃生豆撒滿地　農民自嘲「猴香咖啡」

2018年12月11日 15:54 中時 沈揮勝

魚池鄉咖啡產銷班長吳永欽（左）的咖啡園屢遭猴群光顧，鄉長陳錦倫（右）趕往現場，了解受損狀況。（沈揮勝攝）

獼猴愛上魚池鄉咖啡，生豆啃食丟滿地，還邊吃邊大便。（沈揮勝攝）

獼猴排遺與牠們啃食棄置的咖啡果核。（沈揮勝攝）

獼猴光顧咖啡園，看到農民來，退到園旁的樹上徘徊。（魚池鄉咖啡產銷班長吳永欽提供）

站在咖啡園旁樹上觀望的獼猴。（魚池鄉咖啡產銷班長吳永欽提供）

魚池鄉咖啡班長吳永欽的咖啡遭獼猴摘食，損失嚴重。（沈揮勝攝）

吳永欽園區旁的大水塔，成了獼猴現成「咖啡吧」。（沈揮勝攝）

魚池鄉咖啡知名度漸開，栽培面積已逾40公頃，但今年首見猴害，咖啡產銷班長吳永欽種在日月潭水社水尾溪左岸的咖啡園，最近屢遭獼猴光顧，折枝、摘果、剝皮、啃食，而後果核棄置滿地，還在旁邊排糞，讓他心疼無奈苦嘆：「國外有麝香咖啡，怎我種出猴香咖啡？」

吳永欽的咖啡園面積約2公頃，遭受猴害的這一片，位在日月潭水社壩與魚池鄉五城派出所之間山域，海拔約700公尺；這些咖啡樹種植3年，如含苗木期樹齡約4年；去年結出少量果實，今年首次收成，但第1波與第2波熟果遭猴群「搶先採收」。

上個禮拜，吳永欽上山評估第3波採果需聘多少人力時，與猴群遇個正著，他驅趕牠們，但猴兒似乎不畏人類，暫棲園邊樹上，時而裝腔作勢，時而張口嘶吼。

吳永欽勘查災情並觀察猴群行為，發現有不少個體，大把大把的摘，全塞進嘴裡，然後把園區旁邊一座高約2公尺的大水塔當成咖啡吧，爬上頂部將塞在嘴中的果豆全吐出來後，再一顆顆邊剝皮、邊啃食還邊排糞，讓他氣到快說不出話來。

這幾天，他用鞭炮、狗兒趕猴，多種方法都難以奏效，只好在11日通報魚池鄉公所農經課；鄉長陳錦倫、課長莊志堅急忙趕到現場了解情況，他們的第一反應與吳永欽一樣，覺得又好氣又好笑，直說：「人家是麝香咖啡，怎咱的變猴香咖啡？」

陳錦倫表示，獼猴損害竹筍或水果作物時有所聞，但如此「愛上咖啡」還是首見；雖說牠們已從保育類除名，但仍受到《野生動物保育法》一定程度的保護，禁止捕殺或虐待。民眾作物如遭猴群光顧，可向林務局商借誘籠抓猴；捕獲後，後續交給林政單位處理。

(中時 )