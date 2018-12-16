男子拒檢見警拔腿跑 熱心民眾協助追捕緝獲

男子拒檢見警拔腿跑，熱心民眾協助追捕緝獲。（警方提供）

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中時

1名家住新北市44歲的張姓男子，幾個月前因涉案遭檢警機關發布通緝在案，為了逃避警方追緝，流竄於北部各縣市短暫的工作及居住，張男於日前來到桃園龍潭地區，近日來因人生地不熟，就在某人力仲介公司的臨時宿舍暫住，而經濟來源則就靠著該人力派遣臨時工微薄薪資賴以為生。

龍潭警分局龍潭派出所警員林彥志與羅竣騰等2員，15日晚間執行巡邏勤務，行經至轄區龍潭區大昌路交流道旁超商巡簽時，正當停下車欲進入超商巡簽時，發現一名男子在超商門口徘徊，眼尖查覺有異，趨前盤查，未料該張姓男子遲遲不敢說出自己身分證號，佯裝要找身上證件及播打電話之際，竟推了員警ㄧ把，然後拔腿就往路旁小巷奔跑竄逃，機警的員警側身閃過隨即徒步追捕，在路人熱心民眾協助下，當場查獲因竊盜、毒品等通緝在案的張姓男子。

正當員警在道路上奔跑奮力追逐過程中，另以無線電呼叫線上警網到場支援追捕，此時正逢遇見一名熱心民眾騎乘機車經過，看見員警即主動趨前協助，載乘著員警加入圍捕，最後在2公里外的巷弄路旁，而支援警力也陸續到場，順利的逮捕了逃犯。

經了解，家住新北市44歲的張嫌表示，幾個月前因分別涉有竊盜、毒品等3件刑案，為基隆、台北等地檢發布通緝在案，因此為了逃避警方追緝，才會來到了桃園龍潭地區，警方訊後全案依竊盜及毒品等通緝罪嫌送辦，仍持續追查該張嫌有無涉及其他刑案。

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(中時 )

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