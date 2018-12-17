久坐藏危機！「多坐1小時減壽22分鐘 」8大疾病找上你

「多坐1小時 減壽22分鐘」 小心8大疾病找上你！（圖／周書羽）

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中時電子報
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我們一直以為久坐只會讓下半身循環不好或腰痠背痛，美國最新研究發現，多坐1小時，減壽22分鐘。只要坐太久，你就會讓自己陷入癌症、糖尿病、心臟病、腎臟病和早死的危機？！我們不可能整天不坐，那究竟可以坐多久？

美國癌症協會檢視了12萬美國，14年來坐著的時間和死亡率，發現女性只要每天坐超過6小時，就比每天坐少於3小時的人，早死於各種疾病的風險高了37％。男性則多了18％。

許多研究都證實，久坐危機四伏。包括：

■癌症

久坐不動和每年10萬個癌症病例有關，尤其是乳癌和大腸癌。流行病學家佛萊登瑞奇（Christine Friedenreich）認為，久坐和發炎與其他癌症風險指標有關。

■糖尿病、心臟病

英國萊司特大學（University of Leicester）研究超過80萬人結果發現，坐著最久的那組人比坐得最少的人，罹患心臟病與糖尿病的機率多一倍。

■慢性腎臟病

萊斯特大學的同一份研究也發現，相較於一天坐不到3小時的女性，每天坐超過8小時的人罹患慢性腎臟病的風險多了30％，可能與久坐造成血液循環不良有關。

■肺栓塞

發表在《英國醫學期刊（British Medical Journal，BMJ）》的研究發現，久坐比多動的女性得到肺栓塞的機會多兩倍，而肺栓塞死亡率很高，是最常見心血管死因之一。肺栓塞是指身體別處的血栓游離到肺部裡，不動的人比較容易形成血栓。

■肥胖

台北體育學院運動生理系教授郭家驊說，英、美從二次世界大戰之後，人類熱量和脂肪攝取其實一直下降，人們卻愈來愈胖，在1980年代成為一個轉捩點，就是電視和汽車大量普及，也就是人因此長時間坐著有關。

■腰圍

腰圍的差異最為明顯。昆士蘭大學研究發現，長時間坐著時，起身次數多的前25％的人腰圍比次數最少的25％，少了4.1公分。

署立雙和醫院復健醫學部主任劉燦宏解釋，久坐會改變身體組成，使肌肉量降低、脂肪增加，增加的脂肪就會跑到身體空間最充足的地方，如下腹部或臀部。

■睡眠

多倫多大學睡眠中心主任白德利（Douglas Bradley）研究發現，如果你坐著上班，下班後也坐著看電視，會發展成睡眠呼吸中止症。

因為長時間坐著，腿部會形成液體，當人們躺下時，這液體就會跑到脖子，堵住呼吸道，便產生呼吸中止症。

(中時電子報)

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文章來源：※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章

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