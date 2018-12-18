搜尋鐵達尼號是幌子 美前情報官身負絕密任務

沉沒在北大西洋海底的鐵達尼號郵輪殘骸資料照。（美聯社）

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中時電子報
「天蠍」號（USS Scorpion）核潛艦沉沒慘劇

1985年海洋學家與美國海軍前情報官巴拉德（Robert Ballard）發現號稱「永不沉沒」的鐵達尼號郵輪殘骸時，引發舉世高度關注。而數十年來，他如何做到這點，始終是冷戰時期美國的最高機密。

如今這祕密終於解開，一切要從1982年說起。綜合外電報導，巴拉德在美俄冷戰期間，曾數度執行海軍絕密任務，82年時，他想成就一生的夢想，尋找鐵達尼號殘骸，於是自行研發遙控潛航器。不過，由於他無法獲得科學補助款，亟需資金，於是求助海軍。

時任美軍海軍作戰副部長的桑曼（Ronald Thunman）聞言，雖然感到不可思議，但最後還是答應了。可是他也開出條件，要巴拉德以搜尋鐵達尼號為掩護，尋找1960年代沉沒大西洋的「長尾鯊」號（USS Thresher），以及「天蠍」號（USS Scorpion）這兩艘核潛艦。

「所以就這麼談定了，」巴拉德回憶道，「只要我做你想做的，你就讓我做我想做的。」

美國海軍的重點在於搜尋「天蠍」號，他們不想讓俄國人或其他任何國家的人找到它。

搜尋鐵達尼沒說的秘密
巴拉德談搜尋鐵達尼號

「這是最高機密，」巴拉德說，「於是我說，『好，那就告訴全世界，我要搜尋鐵達尼號』。」

「長尾鯊」號1963年4月時，在波士頓外海300多公里處進行深潛測試時出事，艦上129人全數喪生。5年後，「天蠍」號在葡屬亞速群島附近離奇失蹤，艦上99死亡。

不過，為了執行搜尋核潛艦的最高機密任務，巴拉德花了比原本預期更長的時間，而尋獲「天蠍」號後，他終於獲得解脫，得以實現尋找鐵達尼號的心願，可是只剩12天。然而，他搜尋「天蠍」號的經驗幫了大忙，靠著尋找零碎的殘骸，竟然在短短8天內就找到鐵達尼號，達成了別人耗費60天也沒完成的任務。

可是巴拉德說，當他與團隊尋獲鐵達尼號時，欣喜若狂的情緒頓時化為尷尬，因為他們突然了解，自己是在別人的墳上跳舞狂歡。後來他們的心情迅速沉澱，對它滿懷敬意，並發誓絕不從船上帶走任何東西。

鐵達尼號1912年4月15日撞上冰山，在北大西洋沉沒，當時船上有2,200人，其中1,500人不幸喪生，包括數一數二的美國鉅富阿斯特四世（John Jacob Astor）在內。

(中時電子報)

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