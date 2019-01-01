「民進黨良心」再發威！王世堅轟蔡英文忙貼冷屁股不顧基層？

台北市議員王世堅。 (圖／翻攝自YouTube)

友善列印
中時電子報

台北市議員王世堅言行具個人色彩，不只屢成媒體焦點，也圈粉無數。繼痛批前高雄市長陳菊涉賤賣高雄土地「該查！」日前在政論節目，更砲轟總統蔡英文，表示不解為何總統蔡英文，願意熱臉去貼台北市長柯文哲冷屁股，卻棄獨派忠實基層支持者於不顧？

據節目《關鍵時刻》，對於此次九合一大選民進黨慘敗，獨派跳出來呼籲蔡英文：「你辛苦了，你要休息」，甚至直言：「如果繼續要出來，社團跟支持者絕對不會投你。」王世堅重砲抨擊：「連敵對的，對我們仇視、敵視的柯文哲，你都能夠接受了，你還禮賢下士不打緊，你還去熱臉貼他的冷屁股，為什麼你對我們最忠實的獨派社團、基層支持者，你不釋出這個善意！」

對此，王世堅感念這些獨派社團，幾十年來為民進黨無怨無悔的付出及努力，更大表不解：「所以我到現在還不懂，為什麼小英總統在我們2018選輸之後，你連柯文哲你都去看了，你怎麼不來對我們獨派這些台派的社團，那有一些關懷或者大家，拉攏大家聚在一起談一談嘛！他們真的很不滿嗎？連基本動作都沒做，這我就不懂為什麼！」

最後，王世堅更語重心長呼籲：「我還是說希望小英總統，你能夠跟獨派的社團，你應該海納百川！」網友則留言：「民進黨良心再發威！」

(中時電子報)

柯爸媽、陳思宇同台現身健走活動… 朱立倫參加總統府前升旗　侯：他…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。