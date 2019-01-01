「民進黨良心」再發威！王世堅轟蔡英文忙貼冷屁股不顧基層？

2019年01月01日 10:26 中時電子報 王子瑄

台北市議員王世堅言行具個人色彩，不只屢成媒體焦點，也圈粉無數。繼痛批前高雄市長陳菊涉賤賣高雄土地「該查！」日前在政論節目，更砲轟總統蔡英文，表示不解為何總統蔡英文，願意熱臉去貼台北市長柯文哲冷屁股，卻棄獨派忠實基層支持者於不顧？

據節目《關鍵時刻》，對於此次九合一大選民進黨慘敗，獨派跳出來呼籲蔡英文：「你辛苦了，你要休息」，甚至直言：「如果繼續要出來，社團跟支持者絕對不會投你。」王世堅重砲抨擊：「連敵對的，對我們仇視、敵視的柯文哲，你都能夠接受了，你還禮賢下士不打緊，你還去熱臉貼他的冷屁股，為什麼你對我們最忠實的獨派社團、基層支持者，你不釋出這個善意！」

對此，王世堅感念這些獨派社團，幾十年來為民進黨無怨無悔的付出及努力，更大表不解：「所以我到現在還不懂，為什麼小英總統在我們2018選輸之後，你連柯文哲你都去看了，你怎麼不來對我們獨派這些台派的社團，那有一些關懷或者大家，拉攏大家聚在一起談一談嘛！他們真的很不滿嗎？連基本動作都沒做，這我就不懂為什麼！」

最後，王世堅更語重心長呼籲：「我還是說希望小英總統，你能夠跟獨派的社團，你應該海納百川！」網友則留言：「民進黨良心再發威！」

(中時電子報)