影》無尾熊熱昏頭！女子這一舉動讓網友心都化了

澳洲正值熱浪來襲，一名女子見路邊無尾熊口渴，主動上前餵水喝。（示意圖／shutterstock）

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中時電子報

位於南半球的澳洲在酷暑中迎接新年，熱浪襲擊，澳洲大陸多個城市已連續七天氣溫高於攝氏40度，不僅人受不了，動物也熱昏頭。一名女子日前經過一隻正在爬樹的無尾熊，見牠口渴，因此主動上前餵食礦泉水，影片po上網後，網友一致大讚女子太有愛。

澳洲正值熱浪來襲，一名女子見路邊無尾熊口渴，主動上前餵水喝。（圖／路透社）

澳洲今年異常炎熱，在熱浪襲擊下，南部地區氣溫竟比往年高出攝氏16度，多個城市12月氣溫也創下歷史紀錄。

據澳洲廣播公司新聞網（ABC News）、新加坡「海峽時報」（The Straits Times）報導，住在東南方維多利亞省的女子勞瑞（Chantelle Lowrie），日前在墨雷河（Murray River）岸邊看見一隻正在爬樹的無尾熊，她立刻拿起手邊的礦泉水上前，無尾熊見她靠近並未逃走，反而也停下腳步，一口一口啜飲勞瑞的水瓶，喝完後才又繼續向上爬。

勞瑞事後把影片放上臉書，立刻引來網友大讚太暖心。

她受訪時表示：「當時氣溫高達攝氏44度，非常非常熱」，她看到無尾熊的第一個念頭就是「這個毛茸茸的小東西需要喝口水」。小傢伙喝了大概25秒後才離開。

不過勞瑞也不是第一個餵無尾熊喝水的澳洲人，2009年維多利亞省發生森林大火時，一位消防人員也用礦泉水餵食一隻受困的無尾熊，畫面相當溫馨。

(中時電子報)

文章來源：Koala drinks from woman's water bottle during Victorian heatwave

文章來源：Koala drinks from water bottle in Australia heatwave Read more at https://www.channelnewsasia.com/news/world/koala-drinks-from-water-bottle-in-australia-heatwave-11077814

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