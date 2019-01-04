日本的東海噩夢：為應付中國戰機船艦疲於奔命

2019年01月04日 20:16 中時電子報 盧伯華

外媒報導中日釣魚島主權爭議

中日在東海區域因釣魚島所引發主權爭言由來已久，近年中國頻繁派遣軍機艦艇前往釣魚島海域航行，讓數量原就較少的日本空中與海上自衛隊疲於奔命。在本內閣通過新防衛大綱中擴大對中國的軍事反制措施，亦遭到中國強烈抨擊，可以預見未來雙方在東海的對峙狀況將愈發頻繁，日本自衛隊正面臨青黃不接的戰機換代階段，中日東海對峙的情況將對日本極為不利。

據《國家利益》報導，日本與中國之間有關釣魚島主權爭議在近幾年轉化為雙方戰機與船艦對峙，不過，中國軍艦和戰機數量龐大，頻繁的進入東海巡航，讓因應的日本空中與海上自衛隊疲於奔命。

美國智庫蘭德公司在去年的一份研究報告中指出，日本政府2012年推動購買釣魚島之後，激化了中日之間的主權爭議。2015年日本在防務政策中表示「嚴重關切中國的軍事威脅」，並開始對抗中國在此區域日漸增加的主導力量。

中國漁政船編隊在釣魚島附近海域與日本海上保安廳巡邏船對峙。（圖／新華社）

據蘭德引述日本官方統計，2012年9月到年底，中國海警船進入釣魚島(日本稱為尖閣群島)海域68次，2013全年有188艘船舶進入，2014年88艘，2015年86艘，2016年121艘。相當於每個月7~9次進入釣魚島毗鄰海域。

類似的對峙狀態也在空中演出。2012年12月13日，中國國家海洋局的運-12型運輸機45年來首次飛經釣魚島，進入日本聲稱的領空範圍。2013年11月中國宣布成立東海防空識別區，該區域由東海延伸至釣魚島空域，並與日本及其他國家的航空識別區重疊。

蘭德報告認為，2012年中國大幅增加軍機在釣魚島附近飛行的次數，讓「兩國的軍機在此空域經常靠近飛行，增加誤判的機率與風險。」

不過報告認為，理論上中國在空中對峙時至少具有一項優勢：中國大陸有1700架戰機，而日本只擁有約288架戰機。因此，中國龐大的戰鬥機隊能在日本附近頻繁執行任務，日本航空自衛隊則相形見絀。據統計，2016財政年度，日本航空自衛隊戰術起飛1168架次，其中有73%都是針對釣魚島和東海附近飛行的中國軍機。

報導說，日本平時透過尋求外交支持來對抗中國，對象包括與澳大利亞、印度以及菲律賓和越南等東南亞國家。但更重要的是增加軍事投入，2012年防衛支出是410億美元，2017年為430億，2019年更增加到470億美元。不只增加了情報偵察，還有艦艇、兩棲快速部隊，以及沖繩的一支航空聯隊。此外，還擴增了日本海警隊預算，甚至有一支專門巡邏釣魚島的海警巡邏隊。

日本航空自衛隊也因應中國軍機激增而進行重組與裝備更新，2014年在沖繩的那霸空軍基地組成的603中隊還配備了4架E-2C鷹眼(Hawkeye)空中預警機，2016年又增加第2個F-15戰鬥機中隊。

蘭德指出，戰鬥機頻繁對中國戰機進行攔截的成本也不小，除了大量增加的維護檢查工作之外，還會因勤務過重影響人員的訓練。

報導說，日本航空自衛隊正在進行戰機換代，新的F-35陸續替換舊的F-2，F-4和F-15戰鬥機，自衛隊機組人員的工作量負荷量陡增。到去年底，日本已訂購 141架F-35，但交貨速度受限，在F-2和F-15陸續退役後可能面臨青黃不接的窘境。這在因應與中國戰機的空中對峙局面上，將是個難解的問題。

(中時電子報)