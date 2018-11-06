日本擬造大型無人潛艇 部署東海監視中國海軍

2018年11月06日 23:21 中時電子報 盧伯華

日本政府消息人士透露，日本防衛省擬加速開發作為防衛裝備的大型無人潛水器，目的在於針對中國活躍的海洋活動構建持續性的警戒監視體制，在日本附近海域維持和確保主導權。

據共同社報導，日本防衛省在與新版《防衛計劃大綱》一同制訂的《中期防衛力整備計劃》中，將加入研發可在海中自動航行並收集情報的大型無人潛艇。這種無人潛艇具備強大的警戒監視能力，可能被定位為「強化島嶼防禦」的亮點裝備。相關內容將力爭在12月18日的內閣會議上敲定。

政府消息人士指出，計劃中的大型無人潛艇全長超過10米，可以在水下自動航行長達1周時間，從深水中通過聲納，在不被察覺的情況下準確掌握對手潛艇動向。「若今後技術取得進展，可以在無人潛艇上搭載魚雷，或將成為比載人潛艇更具攻擊力的武器」。不過有人擔憂，具有人工智能並可以自動航行的無人潛艇將來若具備攻擊能力，或許將變成無需經由人類意志就能殺傷敵人的「殺人機器」。

此外還計劃在最快於2021年度啟用的山口縣岩國市測評設施內設置長35米、寬30米、深11米的特殊大型水槽，開展聲波探測實證試驗。目前尚未透露研發時間。

報導指出，應對中國通過持有航母等加強遠洋活動能力，並著眼中國在南海及太平洋海洋活動的動向，是日本安全保障方面的重要課題。日本政府認為，為了在中國潛艇等駛向太平洋時的「通道」南西諸島附近海域構建持續性的警戒監視體制，如果活用無人潛水器，「日本就能保持優勢」。防衛省相關人士強調，未來「有望形成有效威懾力」。

報導另外指出，受少子化等影響，將成為自衛隊主力隊員的「自衛官候補生」入隊人數連續4年低於計畫錄用人數，無望實現增員，這也是研發無人裝備的背景因素。

關於活用無人潛水器，防衛省的立場是「沒有面向搭載武器的研究計畫」。不過，在技術革新、官民積極推進開發的情況下，似乎有必要充分意識到無人化技術所蘊含的風險。

(中時電子報)