潛艇最恐怖夢魘：AI反潛機器人水下獵殺

做為研究、探勘與救難用的水下機器人，未來加上更強大的人工智慧後，也可能做為反潛作戰等軍事用途。（圖／shutterstock)

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中時電子報

美國海軍正想開發一種無人操作的全自主水下戰鬥機器，寂靜無聲、幾乎無限期潛伏，能長期追縱潛艦並於必要時發動攻擊。這種以人工智慧主控的反潛武器，很可能不久就會成為所有潛艇最恐怖的惡夢。

據《國家利益》網站指出，美國海軍要的是一艘無需人類掌舵就能航行超過4500海里(約8300公里)的中型無人水面載具(Medium Unmanned Surface Vehicle, MUSV)。雖然他們在政府標案網站上沒有說明這項需求的用途，但從開出的規格看來，比較像國防高等研究計劃署(DARPA)與海軍計劃中用來偵測並追蹤潛艇的機器人船。

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美海軍海上系統司令部（NAVSEA）在政府標案網站上表示，這種計劃中中型無人水面艦艇要能獨立部署，規格設定為長度12至50公尺之間的船隻。海上系統司令部正加快與業者溝通，希望利用現有的有人駕駛或無人駕駛艦艇設計，經過修改後就能成為快速部署的無人水面艦艇。

美國海軍表示，MUSV的設計必須具備長程高速巡航的能力，且可靠性高。他們列出的具體要求包括：

─以至少16節以上的速度維持航行4500海里。

─正常速度為24至27節。

─足夠穩定，可以在海況4（浪高1.2至2.4公尺）有效載荷與穩定操作。

─能在海況5（浪高2.4至4公尺）下生存。

─在無需人工維護狀態下在海上維持60至90天。

─有足夠的平台空間可以攜帶一個40呎標準貨櫃和一個20呎貨櫃。

報導說，有趣的是，雖然說明裡沒有提到MUSV的用途，但它要求貨櫃平台自身至少要有180度視野，目標視野希望是270度。這看起來貨櫃裡要裝的是某種傳感器。海軍還表示希望有較多可安裝通信天線的空間，其中包括美國的天線和北約組織用於共享戰術數據──例如敵艦方位──的標準網絡。

美國海軍說，船舶的設計上未要求有自衛功能，但要有全角度的影像裝置，以便讓遠程監督人員了解是否有人登上船舶。這意味著如果該船隻用於作戰，它可能需要面對會登上船舶的敵人，例如海上的潛艇。

除以上船舶規格，還要可以在遵守《國際海上避免碰撞公約》（COLREGS）的情況下自主操縱，以處理船隻通過問題。

報導說，上述的要求與DARPA的獵殺潛艇機器人非常相似，後者現已轉交給海軍的海戰研究辦公室做成「海上獵人計劃」( Sea Hunter program)。

「海上獵人」是一艘約40公尺長的船，速度27節，航程16000公里顯然比MUSV大了許多。它配備拖曳聲納陣列，可以自主地進行遠程和長時間航行，此外還裝置兩個傳感器用以偵測低噪音柴電潛艇，能追踪潛艇數天直到載人反潛武器抵達後予以獵殺。

報導指出，當詢問MUSV與海上獵人之間的異同時，NAVSEA發言人含糊其辭，只稱是為市場研究徵詢訊息之用，要成為計劃為時尚早。

無論哪種方式，無人的潛艇獵殺機器人即將到來。自動駕駛船舶最大障礙可能還是以人工智慧避免船舶碰撞的部份，因為海上的水手們一定不喜歡機器人船在擁擠的水道中航行。但是如果這問題能夠解決，那麼把枯燥、緩慢、艱苦的反潛作戰交給不會厭煩的機器人，可以說是個極完美的方案。

(中時電子報)

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文章來源：The Navy Could Secretly Be Looking for a New Way to Stalk Diesel Submarines

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