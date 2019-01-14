中美南海對峙升高 B2隱形轟炸機進駐夏威夷

本月10日由美國密蘇里州懷特曼空軍基地起飛的B-2精靈隱形轟炸機，正準備降落在夏威夷珍珠港希克曼聯合基地。這3架B-2轟炸機將在此與與美國盟友進行聯合演訓。（圖／美國空軍）

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中時電子報

美太平洋空軍公共事務部透露，美軍已向夏威夷珍珠港希克曼(Hickman)聯合基地部署B-2精靈隱形轟炸機，執行太平洋地區全天候戰略威懾任務，目的在向該地區的盟友與國家保證其安全，並向任何威脅區域和平的國家發出明確信號。而這些明顯指涉中國的談話顯示，兩國在南海議題上的緊張關係正逐步升高。

據美媒《商業內幕》引述第393轟炸機中隊行動主任道爾(Joshua Dorr)中校的聲明說，這次部署的3架B-2隱形戰略轟炸機與200名機組人員將進行多項訓練，並向國際展示其每天24小時、每周7天的警戒任務。

報導說，上一次B-2轟炸機部署到夏威夷是在去年10月，當時B-2還與夏威夷航空國民警衛隊199戰機中隊的F-22戰機進行演訓。這次的部署也同樣有來自懷特曼空軍基地的隱形戰機一起抵達，以支援美國戰略司令部的B-2轟炸機特遣隊任務。

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報導說，這是一項威懾任務，旨在向盟友保證並向任何威脅地區和平與安全的國家發出明確信息。本次訓練將與盟友舉行聯合演習，以驗證隨時可以使用的全球打擊能力。

去年10月B-2精靈隱形轟炸機部署到夏威夷時，美國太平洋空軍總部的威廉斯（Stephen Williams）少將表示，B-2轟炸機的部署突出美軍能在全球任何地方投射武力的戰略靈活性，有助於確保一個自由開放的印度太平洋地區。

《商業內幕》指出，每次美國發表此類言論時，經常用以指涉對中國在印度太平洋地區軍事行為的不滿。尤其是本次B-2轟炸機的部署正值美中兩國緊張關係升級的時候，不久前中國在南海已提高對美軍在南海的行動進行反制的強度，美軍這次的部署明白表示不會在南海與中國的對峙行動中示弱或退讓。

美國去年一次南海「自由航行」時，中共軍艦美艦進行危險迫近的衝撞舉動，事後嚴厲批評美國，並透過媒體發布共軍在南海島礁上進行反艦導彈演訓的消息。

美國太平洋空軍特別對此表示，B-2轟炸機的低可觀測性功能，使它能夠穿透敵人最先進的防禦系統，並讓敵方最有價值的目標處於危險之中。它在夏威夷的出現將能保證亞太地區的安全。

報導說，B-2轟炸機在此前亦曾部署到太平洋地區的關島安德生(Anderson)空軍基地，當時是2017年北韓核子危機升高的時刻，美國以此行動向北韓進行威懾並向盟友保證將維持此地區的和平。

(中時電子報)

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文章來源：US sends stealth B-2s to the Pacific, warning regional rivals that America's bombers are 'on watch' 24/7

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