韓國瑜承諾：未來高雄基層公務員 有義務到議會備詢

2019年01月17日 12:52 中時 林宏聰

過去因要求基層公務人員到議會備詢，高雄市府會之間偶有摩擦，高市議長許崑源17日趁市政質詢時要求，將來若有需要，所有市府公務員均要到議會備詢，以促進市府透明化；市長韓國瑜當場答應，並強調凡是領高雄市府薪水的4萬8000名公務人員，都有接受議會監督的義務。

韓國瑜17日答詢時重申，未來市府99％興利、1％除弊，因為手上工具不夠，今天若懷疑哪個官員或親屬有問題，沒辦法調銀行存摺，不能收押也無法約談，否則就是違反人權，所以市府角色是興利，有發現事情再來除弊，「既然除弊只占1％，跟大家報告，只要罪證明確，我們的手一定會下很重！」

他認為，除弊工作讓檢調做最快，若議員成立專案調查小組，市府會全力配合，請議會強力監督市府，讓市府能夠大力興利，也能有效除弊。

議長許崑源當場表示，市府是行政單位，議會是監督單位，希望高市府透明化，他特別要求韓國瑜，未來只要是高市公務人員，不論哪一黨議員認為必須質詢，均能夠請他們來備詢，不是只有局處首長清廉就好。

「跟議長、議員報告，這樣當然要！」韓國瑜回答，只要議會要調所有領高雄市政府薪水的所屬人員，一定要來議會。

他事後受訪指出，領高雄市政府薪水的4萬8000多位公務人員，遇到議會調來質詢的時候當然要到，包括老師、清潔隊員等都要接受議會監督，除非某些明確牽涉到保密問題，只要法令不禁止，他身為市長會配合議會。

韓國瑜也表示，很欣慰17日上午所有質詢都能秉持理性，即使民進黨團對他的批判也很理性，這對未來市府、議會之間合作互動有幫助，府會2個拳頭全力打出去，將來一定能改變高雄。

過去高市綠營前議員，曾要求時任高雄市教育產業工會理事長劉亞平到議會備詢遭拒，亦曾叫基層清潔隊員上備詢台，而前海洋局長王端仁捲入關說慶富案事件時，也有國民黨議員要海洋局長祕書到議會說明，同樣因為非屬一級主管而遭到拒絕，造成府會關係一度緊張。

(中時 )