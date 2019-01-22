漫長逃生路！脫北者慘淪色情直播主

2019年01月22日 17:01 中時電子報 吳映璠

多數脫北者逃離北韓後，並非馬上就能擁抱自由的國度、自由的生活，有些脫北女孩可能被人蛇集團販賣到色情行業，淪落為妓女或是色情直播主多年，她們必須設法再度逃跑，才有機會呼吸自由空氣，英國廣播公司（BBC）採訪了兩名脫北女孩，揭露她們淪為色情直播主的慘況。

2名脫北女孩逃離北韓後，被人蛇集團販賣到大陸當色情直播主，後經過韓國牧師千璂元協助，才成功二度脫逃，英國廣播公司（BBC）將這段辛苦歷程拍攝成短片。

這兩名女孩分別叫做美華與智允，兩人脫北的理由各自不同。美華出生黨政家庭，父親是前軍人也是黨員，因此對她特別嚴格，也不同意讓她當醫生，家裡大小事父親說了算，她沒有自己的生活。不過也多虧北韓地下市場活躍，美華得以接觸到中國大陸電影，讓她萌生離開北韓念頭，希望一窺外面的世界。智允則是因為生活貧困，她希望到大陸打一年工，把錢寄回家。兩人分別在22歲、16歲時逃離北韓。

不過她們萬萬沒想到脫北後的生活並不順遂，反而踏上一段受壓迫的漫漫長路。她們分別在2010、2013年循北韓與大陸的邊境逃往大陸，由於沒有足夠的錢支付偷渡費用，因此答應人蛇集團之後將工作還債，原本還以為會在餐廳打工，最後卻被賣到色情行業當中，成為色情直播主。

美華與智允是在大陸吉林省延吉市一棟公寓認識的，這棟公寓共有9名脫北女孩，人蛇集團逼迫她們成為色情直播主，而直播網站的主要用戶為韓國人，以分鐘計費。

人蛇集團威脅女孩若不照做，就要送她們回北韓，美華擔心一旦回去，自己可能會被消失，因此留下；不過也有像智允這樣的貧苦小孩，願意忍受任何事情，只要能賺錢寄回家，她說：「我冒生命危險來到中國，我不想空手而回。」

不過她們成為直播主的幾年中卻不斷遭到剝削，天真以為只要表現夠好、錢賺得夠多，就能盡早離開，人蛇集團曾經哄騙會讓她們和家人聯絡、把錢寄回家，或是說會讓她們嫁個好人家，也曾答應她們若賺的錢達到門檻就會放她們走，最後卻不斷找理由不放人，而她們也從未拿到自己辛苦工作賺來的一毛錢。

工作期間她們就像被囚禁在籠子裡的鳥，人蛇集團嚴密守著公寓，不讓女孩出門，每半年才獲准外出一次，她們會去逛街、做頭髮，不過就是不能和外人交談，因為人蛇集團會緊緊看著她們。

她們就這樣分別忍受了5年及8年的苦日子，直到美華的一位熟客替她介紹了專門協助脫北者的牧師千璂元。千璂元透過假扮為客人與美華及智允接觸，在直播期間計畫逃亡行動。

在志願者的幫助下，美華與智允再度踏上逃亡旅程，只是這次掙脫的對象不是北韓，而是人蛇集團的控制，她們搭乘火車及步行跨越中國大陸來到第三國家，由於沒有正式身分文件，兩人只能在車上睡覺，或是乾脆不睡覺，整整耗費12天才見上千璂元，最終在牧師陪同下走進韓國大使館。

千璂元表示，在漫長的脫逃過程中，「脫北者會暈車，有時甚至會嘔吐和暈倒，要尋找天堂，便要熬過那段地獄般的道路。」

(中時電子報)