影》賣命攔截！俄蘇-27危險近逼美F-15

推特上出現的影片顯示，俄羅斯蘇-27近距離攔截美國空軍F-15C戰機，逼對方飛離。（推特截圖）

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中時電子報
俄羅斯蘇-27攔截美國F-15C戰機

一段俄羅斯空軍駕駛上傳推特的錄影顯示，俄軍蘇-27「側衛」（Su-27 Flanker）戰機以強烈的姿態，危險逼近一架北約美製F-15C「鷹式」戰機，迫使對方飛離。

推特上的資料顯示，這架隸屬美國空軍第493戰機中隊的F-15C當時是在波羅的海上空巡邏，執行北約波羅的海空中警戒任務（Baltic Air Policing mission）。而不顧一切側面進逼攔截的蘇-27P戰機，則隸屬俄羅斯波羅的海艦隊第72近衛航空基地（72nd Guards AvB）。公開資料顯示，蘇-27P是「側衛-B」家族成員，但沒有空對地武器控制系統。

據俄羅斯《真理報》（Pravda Report）報導，這架蘇-27是要將F-15從隸屬俄羅斯特殊飛行單位「俄羅斯」（Rossiya）的飛機旁的驅離。

報導說，這起事件發生在2017年6月，而當時一架俄羅斯政府正要飛往卡里寧格勒（Kaliningrad）的海軍基地。而俄羅斯空軍戰機除了執行戰鬥任務外，通常會護航俄羅斯總統與其他政府官員的座機。

(中時電子報)

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