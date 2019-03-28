雲林縣府行動主管會報前進毛巾工廠，縣長張麗善（左二）指示未來地方創生產業以協助業者克服土地取得、行銷等困境為要。（許素惠攝）

雲林縣府行動主管會報前進虎尾興隆毛巾觀光工廠舉行。（許素惠攝）

雲林縣府行動主管會報參訪金光布袋戲拍片場，主人黃立綱（左）向副縣長謝淑亞（左二）等人說明布袋戲刀械等道具。（許素惠攝）

雲林縣府28日主管會報移師虎尾興隆毛巾觀光工廠，並參訪金光多媒體拍片場，里長亦與會，接地氣聽取基層心聲，了解產業需求，毛巾業者面臨土地合法化、轉型及永續經營問題，縣長張麗善指示由地方創生提案克服，以協助產業解決困難取代傳統補助。

虎尾鎮長丁學忠、虎尾安溪里長蔡朝忠、三合里長林坤泉等都受邀出席縣府行動主管會報，建設處長李建興簡報毛巾產業概況，多位毛巾業者也加入討論。

興隆毛巾觀光工廠董事長林國隆指出，他去日本參訪，發現日本很看重傳統產業的轉型，以及由傳產激發出來的文創，台灣的毛巾業除了許多陳年的土地合法化問題外，正面臨著轉型和永續經營的困難。

張麗善強調，政府新思維不再只是補助給錢了事，而是透過地方創生替業者解決問題，土地合法登記問題由地政處處理，延續產業生機讓第二代願意接續，勞工處協助培訓人力，城鄉處等研擬縣內觀光工廠旅遊路線，而社會處及工務處也能通盤考量，讓現有幸福公車跨鄉鎮市，甚至做全縣性的巡禮，強力建全、行銷產業。

(中時 )