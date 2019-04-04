日本搖滾天團ONE OK ROCK4日來台參加紅髮艾德演唱會並擔任開場嘉賓，這也是他們第一次以專場演唱會以外的身分來台灣，主唱TAKA表示這種感覺很奇妙，但是想要透過音樂傳達給歌迷的心情是一樣的，所以很期待現場的表演。

ONE OK ROCK去年年初曾在台舉行大型戶外演唱會，時隔1年再訪台，4人第一站就是直奔小籠包的懷抱，TAKA笑說：「雖然在日本也吃得到，但是在台灣吃的感覺比較正港。」鼓手TOMOYA更爆料4人前陣子一起去吃了100個小籠包，全團對於小籠包的熱愛溢於言表。

ONE OK ROCK擔任紅髮艾德演唱會嘉賓的契機，起源於紅髮艾德第一次到日本開演唱會時，TAKA表示那時紅髮艾德演唱會的場地還是在一個3000人的LIVE HOUSE，他們在後台聊了一下，沒想到後來對方竟成為走紅全球的巨星，去年紅髮艾德向他們提議一起參加巡演的事情，「我們覺得很榮幸，而且我們做為亞洲人，很希望在紅髮艾德的演唱會中能多增添亞洲元素。」

紅髮艾德過去曾表示自己在學生時代，因為紅色的頭髮而遭到同儕排擠，但也因此開啟了音樂之路，TAKA也坦言有著類似的經歷，「我也因為特殊而被排擠過，我知道自己很奇特，那也是沒辦法的，但只要跨越過這個坎，就能看到更寬廣的視野。」

(中時 )