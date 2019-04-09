哥倫比亞級潛艦為美國首款隱形核武裝潛艦 有海下F-35之稱

美國海軍要採購12艘哥倫比亞級（Columbia-class）潛艦的首艦，但由於成本估算不靠譜，可能得要求國會追加2021會計年度預算，來買這款新型核武裝潛艦。

據美國國會稽核處（GAO）網與《財星》（Fortune）雜誌網8說，美國海軍2027年將開始淘汰部份潛艦，打算以新型哥倫比亞潛艦加以取代。然而，在這要價1,280億美元（近4兆台幣）的專案預算中，除了1,150億美元（約3.5兆台幣）的採購費外，還包括了研發經費。

雖然這是五角大廈第3昂貴的武器系統，但稽核人員認為，這估價「並不正確」，因為它對人工成本降低太過樂觀。

此外，早在2017年時，哥倫比亞級潛艦的電力系統設計就發現有問題，但至今還沒解決。由於這份新報告出現，對美國海軍能否負擔得起快馬加鞭，打算在2034年以前達標，將現今289艘艦隊擴增為355艘的構想再度發出警訊。

而美國海軍計畫，要在2年內向國會提出要求，提撥採購第一艘哥倫比亞級潛艦的資金，以達成在2020年10月開建前，設計完成83％的目標。

美國國會稽核處的船艦專案主任歐克莉（Shelby Oakley）指出，儘管海軍已採取建設性步驟，避免以往的錯誤，但對這麼龐大的專案來說，相關的統計還不完備。此外，稽核處指出，雖然海軍表示，將會針對哥倫比亞級首艦更新成本估計，但要提報國會，可能無法及時完成獨立評估。而沒有相關檢核與成本估算，最後出來的預算數字可能不切實際。

哥倫比亞級vs.俄亥俄級潛艦

打造12艘哥倫比亞級潛艦目前是海軍最優先的要務，而根據目前估計，造價僅次於4,060億美元（12.5兆台幣）的F-35隱形戰機專案，以及1,530億美元（4.7兆台幣）飛彈防禦計畫。

未來30年，美國將投入數以兆計美元，將陸、海、空核武全都到位的「戰略核三角」（Nuclear Triad）武力現代化。而發展新型哥倫比亞級核潛艇，加上維修與支援，正是這計畫的一部分。

而主導汰換俄亥俄級（Ohio-class）核潛艇，發展哥倫比亞級核潛艇專案的，將是通用動力（General Dynamics）公司，至於擔任它首席轉包商的，則是亨廷頓英戈爾斯工業公司（Huntington Ingalls Industries）。

俄亥俄級核潛艦的首艦預定於2027年退役，而哥倫比亞級核潛艇的首艦預定將於2021年開始打造，每艘潛艇將有16個飛彈發射管，每個發射管都能裝載一枚三叉戟II型D5LE（Trident II D5LE）飛彈。換句話說，12艘新潛艦總共將有192枚飛彈。這聽來或許不多，但每枚三叉戟可攜帶多達10個分導的核彈頭。也因此，總共會有1,920個核彈頭。

這級潛艇的潛航排水量將達20,815噸，艇長將達560英尺（約171米）、寬為43英尺（約13米），比俄亥俄級核潛艇寬了1英尺（約0.3米），更比維吉尼亞級核動力攻擊潛艦則寬了9英尺（約2.7米）。

(中時電子報)