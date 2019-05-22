近年已將事業及生活重心皆移往中國大陸的女星劉樂妍，多次大方表示「心向祖國」的國族認同傾向，常大砲重轟故鄉台灣的不是，其背景及行事套路跟資深藝人黃安頗為相似，因而被稱為「女版黃安」，而今天她難得現身台灣，竟是因為被告公然侮辱而出庭，劉樂妍暴怒連連，但最在意的竟是皮膚狀況。

定居對岸的劉樂妍今在臉書po文，表示自己目前在台灣，原因是為了出庭，開頭就痛罵這年頭壞人都沒臉沒皮了，「我妹妹工資，欠錢不還的關驊導演，因為我揭露了他，讓他沒辦法來大陸了繼續騙，繼續當老賴，他居然還有臉告我公然侮辱毀他名譽」，她還痛訴檢察官是非不分站在對方那邊，大罵：「這真的很民進黨」。

劉樂妍發揮大砲性格，接著爆料法院不僅起訴她，還將她出庭的時間地點曝光給媒體，她到場時門口都是狗仔隊記者，猶如中圈套，「你們真的很故意！台灣缺新聞嗎？！」，但最她最生氣的不是行程曝光，「重點是我今天臉過敏！！」。

(中時電子報)