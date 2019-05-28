巴西北部亞馬遜雨林城市瑪瑙斯（Manaus）4座監獄26、27日驚傳暴動事件，監獄內敵對幫派互相血腥殘殺，兩天下來已釀57死，官方表示多數人是遭悶死及遭被削成利器的牙刷刺傷而死。

巴西北部4座監獄26日開始接連發生血腥暴動，2天釀57死，家屬在監獄外心急如焚，甚至和警方緊張對立，希望獲得家人消息。

綜合《紐約時報》（New York Times）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，巴西北部亞馬遜州（Amazonas）首府瑪瑙斯的阿尼修喬賓監獄（Anisio Jobim Penal Complex）周日中午爆發血腥鬥毆事件，事情發生在會客時間，原本平和的會面時間到了中午突然演變成全武行，囚犯相互攻擊最終釀成15人死亡。

監獄幹事艾梅達上校（Marcos Vinicius Almeida）表示，有些囚犯是被掐死的，有些囚犯是被已經磨成利器的牙刷刺死的，身上有明顯被刺傷的痕跡，他還補充，有些囚犯明明牢房的門上鎖了，卻也死了。

監獄幫派鬥毆衝突隔天蔓延到另外3間鄰近監獄，造成安東尼三合一監獄（Antonio Trindade）27人死亡、男子臨時拘留中心（Provisional Detention Center for Men）5人喪命、浦拉格夸拉監獄（Puraquequara Prison Unit）6人身亡，此外，阿尼修喬賓監獄今天再傳出4人喪命。

引發這起致命衝突的導火線在於敵對幫派爭奪巴西北部毒品走私路線的主導權，報導指出，當地毒品幫派幾乎擁有監獄的實質控制權，因此即便黑幫老大鋃鐺入獄，他仍能在監獄內指揮外部親友進行交易。

事情爆發後，心急如焚的家屬聚集在監獄外圍，希望進一步獲得家人的消息。

巴西北部4座監獄接連發生血腥暴動，2天釀57死，家屬在監獄外心急如焚、和警方緊張對峙，希望獲得家人消息。（圖／美聯社）

巴西北部4座監獄接連發生血腥暴動，2天釀57死，家屬在監獄外心急如焚，希望獲得家人消息。（圖／美聯社）

巴西監獄暴動與越獄事件頻傳，除了黑幫勢力龐大，監獄過度擁擠也是原因，根據統計，巴西囚犯人數位居全球第三大，而且成長速度非常快，2008年囚犯數約為45萬人，2018年已成長快一倍，來到84萬人，不過巴西全國監獄最多僅能容納40萬人，隨著國會議員可能在近期通過一項犯罪法案，預計入獄罪犯人數將再成長。

(中時電子報)