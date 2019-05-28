美海軍F-35C在卡爾文森號航母上起降試驗

隨著美國海軍艦載型F-35C通過操作性驗證後，製造商洛馬公司將另外增加F-35C空對空導彈配備數量，並進行傳感器與軟體升級，這些近期完成升級的F-35C將首次以完整戰備的姿態陸續登上美海軍航公母艦服役。值得注意的是，F-35空戰導彈由4枚增至6枚相當具有針對性，很容易令人聯想起去年珠海航展上開彈倉大秀6枚空戰導彈的大陸殲-20隱形戰機。

據《權威戰士》(Warrior Maven)報導，洛馬公司發言人弗里曼(Michael Friedman)表示，該公司變更F-35彈倉設計已經完成，成功地將6枚空對空導彈整合到F-35A和F-35C的內部彈艙中。

洛馬公司試飛行員威爾遜(Tony“Brick”Wilson)最近表示，這項增加導彈配備的夥伴計劃(Side Kick)可能會略微增加飛機重量，但不會降低性能。洛馬公司指出，雖然要增加F-35的武器掛載最終仍是由軍方決定，但新的設置可以讓軍方有更多的選擇，而且因為增加的數量仍在內部彈倉，因此不會影響F-35的隱形功能。

弗里曼說，F-35除了內部彈倉之外，外部掛架也可以掛載武器，但武器外掛會影響隱形功能，因此要視任務規劃的需要進行靈活操作。

2018年珠海航展上，中共殲-20隱形戰機特地在展示飛行時打開彈倉，秀出內部與外部掛載的6枚空對空導彈。（圖／中國軍網）

F-35變更內部彈倉讓人聯想到去年珠海航展，當時中共殲-20戰機在第二次飛行展演時首次打開彈倉秀出6枚空戰導彈，其內部彈倉裡有4枚霹靂-15中程(150~200km)空對空導彈，彈倉外另掛載2枚霹靂-10E近程空對空格鬥導彈。有些軍事評論認為，殲-20所配備的兩款先進導彈足以對抗F-35的AIM-9x與AIM-120D空對空導彈，但數量上殲-20的6枚較F-35的4枚略勝一籌。

因此這次F-35擴大導彈配備數量，容易讓人聯想到是否針對殲-20而變更設計。不過F-35的6枚都在內部彈倉，不會影響隱形功能，而殲-20有2枚短程導彈外掛，隱形功能受到影響不小。如此一來一往，F-35似乎又在綜合戰力上扳回一城，甚至還略佔上風。

五角大廈的F-35聯合計劃辦公室的官員表示，他們當然知道洛馬公司的新設計，但不會就特定的產品進行評論。

《權威戰士》指出，美國軍方一直在研究如何擴大F-35的武器掛載能力，未來的F-35還會不斷地進行升級改造，五角大廈甚至已要求開發商制定一項持續發展戰略，讓F-35的優勢得以一直維持到2070年。

報導說，F-35增加武器的原因可能還與即將到來的MQ-25刺魟無人空中加油機有關，MQ-25幾乎可以讓F-35航程加倍，更長的空中任務將使F-35要應付更多的對手，一旦發生空戰，也不必急於返航補充武器。

目前F-35C武器庫中包括GBU-32和GBU-12空投導引炸彈，AIM-120和AIM-9x空對空導彈和25毫米機砲。未來F-35C還會增加一款由雷神公司開發的「風暴戰鎚」(Stormbreaker)新型小直徑炸彈(SDB-II)。此外，雷射與紅外制導技術也已經在F-35上進行了測試。而每次升級新武器，都必須擴展航電設備，目前已開始運作F-35的第3批次，第4批次的軟體則正在開發中。

報導說，艦載版的F-35C的寬翼展、加固起落架、強化結構和耐用塗層都是為惡劣的艦上條件而設計，未來F-35C將能在內部與外部掛載總重超過18,000磅的彈藥量，速度1.6馬赫，航程超過1,200海里。此外開發商還指出，F-35C將採用新的軟體協助飛行員進行甲板起降，以及在惡劣天候下安全降落的精確著陸系統（JPAL）。

(中時電子報)