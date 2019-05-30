藝人許效舜29日拋下震撼彈，表態要參選基隆市長，基隆的網友幾乎一面倒，紛紛留言表示支持，許效舜的友人與昔日同事都感到又驚又喜，皆表達祝福與支持。而現任市長林右昌聞後也說「這是好事情，祝福每一位要為基隆打拚的人！」

許效舜因膝蓋退化開刀，飽受病痛之苦，29日在錄節目時，無預警宣布要參選基隆市長，並自認有社會責任，該為基隆市民做事，還稱「基隆包在台北市和新北市的中間，很多的福利無法到基層。」

「這是好事情！」林右昌說，他不方便說什麼，但有更多人想要關心基隆市政，並為基隆打拼，這都是好事情，祝福每位要為基隆打拚的人。

「很看好他，恭喜並支持他出來選！」友人基隆市體育會理事長余欽明表示，許效舜雖然是藝人，但許的爸爸在基隆當過5屆議員，所以也不能否定許的執行能力，或許當市長也不錯。

許效舜昔日的法警同事鄭先生聞後則驚訝表示「真的假的？」並說若許真的要出來選，當然很開心地支持並祝福。許效舜要選基市長的新聞被PO到基隆在地的臉書社團後，網友也幾乎一面倒紛紛表示「投！」、「支持」、「算我1票！」

對此，已表態角逐下屆基隆市長的前移民署長謝立功說，雖然現在離選舉還很長，變數很多，但許效舜願意回基隆，是很好的事。至於外傳也有意參選基市長的前立委謝國樑則說，舜哥要回鄉服務絕對是件好事，如何精準的選擇戰場是許要面對的課題，未來也會擇日拜訪舜哥，暢談基隆的未來。

(中時 )