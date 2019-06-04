1989年6月4日在北京天安門廣場發生一場流血悲劇，發起抗議活動的學生最終遭到當局血腥鎮壓，如今此事件被官方定義為「政治動盪」，國際上都稱為「六四天安門事件」，今天屆滿30週年，諸多媒體在今天發表相關討論報導，而資深媒體人兼名嘴羅友志也在臉書發文，並非直接談論六四天安門事件，而是透露自己發現在台灣最關心這事的人是民進黨」。
羅友志在臉書po文，表示今天適逢「六四天安門事件」30週年，他上社群發現一個有趣的現象，那就是從昨天晚上到現在，「我的臉書、偏綠朋友群組、綠營媒體不斷的重複提醒『今天是六四天安門事件xx周年』，對此，他大膽推測出一個結論，那就是「果然中共同路人是民進黨，確定了！」。
羅友志一番話獲得不少粉絲支持，直呼民進黨沾「六四」的邊根本「唯恐天下不亂」、「因為要選舉了，會拿出來炒一下」、「就是要營造反中仇恨，才會有選票啊」，甚至拿王丹、吾爾開希等民運流亡人士的身材議論，也有人覺得他的「民進黨是中共同路人」結論，邏輯跟意義上皆不通，「你要說的應該是最在乎老共的原來是民進黨」，還有人嘲諷說：「連馬英九都還會發文表示一下」。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。