新浪財經道歉聲明全文。（圖／翻攝自微博）

台灣第一名模林志玲6日宣布閃嫁日本男星AKIRA，眾人震驚之餘，也紛紛獻上祝福，但陸媒新浪財經8日卻推送一則「為什麼說林志玲結婚是一次失敗的IPO（首次公開募股）」的文章，引發許多網友不滿，而新浪財經隨後也發出道歉聲明急滅火。

新浪財經昨（8日）晚推送一篇題為「為什麼說林志玲結婚是一次失敗的IPO（首次公開募股）」的文章，內容提及：「林志玲結婚了。一個憑藉著一副嗲聲奶腔讓無數亞洲男人幻想且下體腫脹的44歲女人，終於結婚了。且不說她老公看起來有一點猥瑣，僅從名不見經傳上考慮成本和收益，林志玲的這個婚姻絕對是一次失敗的IPO（首次公開募股）。」而該文來自名為「商業銳眼評論」的自媒體，作者署名為「不二」。

文章裡用詞惡毒，讓不少網友看了相當憤怒，認為該文在蹭林志玲結婚的熱點，風波鬧大後，新浪財經隨後發表聲明，不只向林志玲致歉，還表示：「我們決定將推送文章的編輯負責人，以及負責審核的編輯予以開除和勸退處理。這篇文章及其公號已經從《新浪網》及自媒體平台刪除，並且永久拒絕其入駐。我們將深刻反省，並採取措施杜絕類似情況再次發生。」

(中時電子報)