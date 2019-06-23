自北韓最高領導人金正恩與美國總統川普在越南河內的「川金二會」破局後，北韓最有權力的女人、金正恩胞妹金與正也受影響，連北韓高規格舉行的中國大陸國家主席習近平的接待行程中，未由金與正接待，反而由金正恩的舊愛、歌星玄松月，代替她站在接待貴賓最前線，令外界好奇北韓最高階級的禮儀總管是否改由玄松月接掌。

綜合《朝鮮日報》與《東亞日報》等韓媒報導，北韓朝鮮中央通訊社21日發布了金正恩和習近平與32名黨政治局官員在勞動黨總部大樓拍攝的集體照，但其中沒有包括金與正，這與她過去曾穿梭在如川金會等高級場合的公開形象不同。《朝鮮日報》報導指出，在此次迎接典禮上，金與正在朝鮮黨副委員長級別組成的朝鮮幹部中的第七位與習近平寒暄問候，較過往在媒體前的形象相比，顯得低調。

報導指出，在機場迎接習近平的，反而是三池淵管弦樂團團長兼勞動黨宣傳部副部長、歌星玄松月，故有分析認為，玄松月可能繼承了金與正此前輔佐金正恩的角色。

先前分析指出，自「川金二會」後，金與正被要求低調，連4月13日也沒有出現在金正恩與新任政治局委員的合影中。不過在南韓前總統金大中夫人李姬鎬去世之後，金與正向南韓方轉達金正恩委員長弔唁文和花圈。

(中時電子報)