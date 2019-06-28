歐洲熱浪襲擊下，西班牙加泰隆尼亞野火延燒失控，受災地區已達數千公頃，數以百計的消防人員在火場中冒著高溫奮力滅火。當局初步研判大火是堆肥在熱浪下自燃所引起，火勢為20年來最嚴重。

西班牙野火肆虐，農作被焚毀，農業機具也被燒到扭曲變形。（圖／路透）

熱浪襲歐，西班牙首當其衝，加泰隆尼亞地區野火肆虐，當地農民開卡車建立防火線，協助消防人員撲滅山火。（圖／路透）

據中央社報導，加泰隆尼亞政府表示，火苗是昨天下午在加泰隆尼亞東北部拉托雷德萊斯帕尼奧爾（Torre del Espanol）竄起，迄今影響逾6500公頃土地。

官方聲明說，高溫造成大火肆虐，從塔拉戈納省（Tarragona）地中海沿岸城鎮拉托雷德萊斯帕尼奧爾，延燒至內陸丘陵地區大約80公里，目前的火勢構成「極度危險的風險」，最終可能會吞噬2萬公頃土地。

大火現場有約350名消防員全力灌救，並有15架空中滅火機及230名士兵支援，以延燒面積來看，這是加泰隆尼亞20年來最嚴重的火災。

歐洲大陸多個地區近日已迎來超級熱浪，許多地區氣溫飆高至攝氏40度以上，歐洲各國氣象部門都預料這波熱浪將連續打破各國高溫歷史記錄。因此番熱浪來自非洲撒哈拉沙漠，西班牙地理位置較近，在這波襲歐熱浪中首當其衝，西班牙氣象專家形容這股熱浪是「地獄來臨了！」

(中時電子報)