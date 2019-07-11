美國總統川普多年前好友、美國金融家兼慈善家艾普斯坦（Jeffrey Epstein）被控訴性販運、誘姦未成年少女，受害者不計其數，川普9日緊急切割與艾普斯坦關係，不過不久又再捲入桃色風波，友人爆料，川普曾和艾普斯坦單獨廝混28名選美女郎，而且不覺不妥。

美國億萬富豪艾普斯坦被爆出自1990年代開始至2000年中期組織性販運網絡，以「按摩」打工賺外快為名誘姦未成年少女，受害者不計其數，年紀最輕者甚至僅有14歲，也有少女自此淪為性奴長達3年，艾普斯坦近日已被檢察官起訴。

這起案件不斷有新進展，幾乎每天都有受害女出面指控，川普2002年接受雜誌專訪時曾稱讚艾普斯坦是「非常棒的人」，和他一樣愛美女，更特別提及這名15年老友特愛美少女，令外界相當關注兩人關係。老友是非不斷，川普9日緊急切割，稱兩人之間有過爭吵，已經15年沒聯絡，強調自己「不是兒童性犯罪者的粉」。

不過當日《紐約時報》（New York Times）就引述川普另一名企業家老友胡拉尼（George Houraney），指出川普當年也玩很兇，曾和艾普斯坦斯坦2人單獨廝混28名選美女郎。時間回到1992年，胡拉尼過去曾經營「美國夢公司」（American Dream Enterprise），他說當年川普指示他在海湖莊園俱樂部舉辦「日曆女郎」比賽，當晚僅開放俱樂部V.I.P.會員參加，胡拉尼共邀集了28名女子參加比賽，沒想到當他詢問川普哪些貴賓會出席時，川普竟回答只有他和艾普斯坦會參加，這讓胡拉尼大感意外，他說，「唐納（川普名），這本該是為V.I.P.舉辦的派對，你現在卻告訴我只有你和艾普斯坦是座上賓？」

胡拉尼接著警告川普：「唐納，我非常了解艾普斯坦為人，我不能讓他追著這些年輕女生跑。」川普竟回答，「你看，我把自己的名子放上來，如果有醜聞的話，我是不可能放上自己的名字的。」胡拉尼說他非常確定日後要禁止艾普斯坦參加任何自己舉辦的活動，「但是川普看起來一點也不在意這件事。」

報導引述海湖莊園員工，指出艾普斯坦從來不是俱樂部的正式會員，而是貴賓邀請來的貴賓，艾普斯坦與川普兩人曾在90年代、2000年初期被拍到同框，在紐約他們也經常出席同樣的晚宴。至於兩人在何時開始關係降溫？前競選幕僚紐恩伯格（Sam Nunberg）稱，川普曾提及在艾普斯坦企圖將魔爪伸向海湖莊園一名女員工後，他就禁止老友進入俱樂部。

川普2016年競選總統期間，艾普斯坦就不斷吹噓他與川普之間的情誼，更稱第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）是他介紹川普認識的，該說詞遭梅蘭妮亞本人駁斥，她說川普是在1998年一次時裝周派對上向她要電話才結識。

(中時電子報)