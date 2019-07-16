現代人經常早上喝咖啡提神，但有些人就擔心喝多了會出現心悸、失眠甚至成癮的症狀，對此，營養師林世航強調，只要每日咖啡因總攝取量不超過300毫克，也就是每天最多喝1~3杯的咖啡量就不用擔心。

林世航在衛福部《藥物食品安全週報》撰文破解有關咖啡的三大迷思，他提到，喝咖啡確實會有戒斷症，尤其是過量飲用者，一旦停止喝咖啡，容易出現頭痛和手抖的症狀，但大概兩周症狀就能緩解，因此建議每日咖啡因含量不超過300毫克。每個人的體質不同、對咖啡因敏感度也不一樣，應當依自己的體質適量飲用咖啡。

林世航表示，「喝咖啡並非提神，而是讓人睡不著」，他說明，咖啡因的確會影響與生理時鐘有關的激素，但每個人對咖啡因的敏感度皆不同，有人喝咖啡之後會睡不著，也有人照睡不誤，因此每個人當依自己的體質適量飲用咖啡。

另外，有謠傳孕婦不能喝咖啡，因為過量飲用會造成胎兒流產，對此，林世航回應，從目前的研究資料來看，咖啡因和胎兒畸形尚無直接關聯，建議孕婦攝取咖啡因還是要遵循醫師的指示較為保險。

(中時電子報)