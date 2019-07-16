美國總統川普周（14）日怒嗆民主黨4名少數族裔新科女議員，要她們滾回去她們又糟糕、又腐敗、又無能的原籍國家，挨轟煽動種族主義、引發軒然大波，川普隔日繼續開砲，不僅對著鏡頭再罵，還狂發14條推文，再嗆女議員不爽就滾蛋。

美國拘捕非法移民及收容所環境髒亂議題持續發酵，川普近日成為民主黨4名新科女議員砲火中心，周日他火力全開，在推特痛罵女議員的原籍國政府都是災難，都是一些「世界上最糟糕、最腐敗、最無能的國家」，呼籲她們趕快回去幫忙，推文引發軒然大波，挨轟種族攻擊、煽動種族歧視，儘管推文中並未指名道姓，不過大家都看得出來他在針對波多黎各裔的歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）、索馬利亞裔的歐瑪（Ilhan Omar）、巴勒斯坦裔的特萊布（Rashida Tlaib）以及非裔的普瑞斯利（Ayanna Pressley）。

4名女議員隨後也在推特回嗆，歐瑪就套用川普自己的推文，痛罵他是史上「最糟糕、最腐敗、最無能的總統」。

川普的推文不僅讓民主黨人團結一致、同仇敵愾，部分共和黨人也開始保持距離，美國政治新聞網站Politico報導，資深共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）率先跳出來挑戰川普推文，他說這4名女議員確實都是美國人，要川普把目標放高一點。

不過川普並未聽進同僚建言，周一他再連發14條推文，還高調透過媒體鏡頭喊話，要女議員不開心的話就滾蛋。

「如果妳們在這裡不開心，那妳們就離開。」他還為自己的爭議言論護航，「我說過很多次這樣的觀點，在推特上也說過，雖然部分人士認為很有爭議，但事實上很多人很愛。」他還再重複一次「很多人很愛」，「如果妳總是在抱怨，那很簡單，妳可以離開。」

川普周一推文的針對性更強，他直接點名女議員，稱她們痛恨美國、痛恨以色列，有嚴重的反猶太情節，還對美國出言不遜、支持激進組織蓋達，不過該說法隨後已被美國有線電視新聞網（CNN）打臉是過度解釋。

(中時電子報)