坦克美國

詹姆斯龐德電影裡經常出現駕駛坦克橫衝直撞軋扁汽車的鏡頭，這對服役期間沒開過坦克的人而言，是一個只能靠電影來想像的事。不過，現在舊坦克車在美國也能以私人身份買到，待報廢的汽車更容易取得，於是就有業者想出這個點子，只要花數百美元，就可以享受猶如007電影裡開坦克軋汽車及戰場上威猛衝撞的感覺。

《任務與目的》(Task & Purpose)刊出一篇參與這場坦克狂奔旅程者的文章說，他從來沒想過有機會開著坦克在似乎佈滿各種危險的叢林中前進，身上腳上都沾滿坦克車濺起的泥漿。這是在墨爾本公園「坦克美國」(Tank America)主題園區內令人難忘的情境，尤其吸引人的是，到這個主題公園可以不用帶孩子來。

「坦克美國」的擁有人約翰．金尼(John Kinney)說，這是除了陸軍或海軍陸戰隊以外唯一可以讓你駕駛坦克車的地方，遊客可以從設計好的套裝行程中挑選項目，在周圍約1.2公里的坦克步道奔馳。途中會穿越一些障礙，壓過泥濘的道路與水坑，爬上一個約5公尺高的小丘享受戰車上居高臨下的感覺，非常有趣。

這類型的坦克主題公園在美國為數不多，除喬治亞州、明尼蘇達州之外就是德州。坦克主題公園有3輛重達17噸的英國FV433 Abbot坦克，遊客可以從349美元的「基本坦克訓練」套裝行程開始，學著開坦克繞2圈。升級到649美元則能加開一趟裝甲運兵車(APC)，還能封閉艙門靠折射鏡駕駛。

最後， 升級到售價999美元的「高級坦克」套裝行程可以開坦克碾壓2部汽車，如果是1519美元的「精英套件」，可以包括所有坦克裝甲車駕駛體驗，還能進行機槍射擊。

文章說，大多數「坦克美國」的遊客必須先接受45分鐘的安全簡報，還會用模擬坦克的教學設備指導你如何駕駛坦克。

這對於一個軍事迷而言，實在是令人激動的完美體驗。唯一要留意的是，駕駛坦克艙門是開著的，途中會有多處衝入大型泥漿坑內，你最好別穿最喜歡的那件昂貴襯衫。文章作者最後說，在回程的路上全身都弄得很髒，但臉上的帶著喜悅的笑容(還有泥污)，因為這是一趟獨一無二、千載難逢的絕佳體驗。

(中時電子報)