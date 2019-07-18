為防失能者慢性病惡化，導致失能狀況加劇，衛福部長照司推出「居家失能個案家庭醫師照護方案」，讓失能2至8級的民眾接受醫師及護理師的家訪、個管服務，同時結合《病主法》，免費預立醫療決定。該方案明起上路，預計將有9萬人受惠。

該方案為失能者提供護理師的個案管理服務，包括血壓血糖控制、健康諮詢、用藥協助等，平時可採視訊、語音通話的方式進行，但每4個月至少家訪一次，面對面了解狀況；家庭醫師方面，則每半年到府一次，開立意見書，並不限於家醫科醫師。

長照司簡任技正吳希文表示，該方案與健保署所推動的居家醫療，不同之處在於，藉由醫師意見書的開立，作為照顧計畫擬訂、照服員服務的參考。目前長照司正力促居家醫療與長照的整合，由基層診所開始簽訂特約。兩項計畫不衝突，可同時執行。

另一方面，失能者亦可藉此方案，免費預立醫療決定（AD）。吳希文表示，長照司將對完成AD簽署的單位提供補助，因此提供預立醫療照護諮商（ACP）者，不能再向失能者收費。

針對此方案，中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，以往的照顧計劃都由照管專員擬訂，但長照2.0「照顧及專業服務」，亦包括營養照護、吞嚥照護、復能等醫療專業。照管專員不一定具醫療背景，若有醫師提供意見，可彌補原先的缺失。

陳景寧進一步表示，目前最擔心醫師與照管專員認知上的落差，讓照顧計劃過度醫療化。舉例而言，失能者依據失能等級，享有不同的長照額度。因額度有限，需在生活面、醫療面的服務中取捨。若過度重視醫療，可能忽略生活支持服務，如洗澡、協助外出等。新方案的成效仍有待觀察。

明日上路的「居家失能個案家庭醫師照護方案」是為期一年多的試辦計畫，長照司將視結果進行調整。試辦期間，預計將有9萬人受惠。

(中時 )