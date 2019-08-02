北韓射彈

繼7月25日、31日試射新型短程彈道飛彈，或所謂的新型大口徑可控型火箭砲後，北韓2日淩晨再度向東部海域發射不明發射體。軍方消息人士與分析家說，這些武器可能損及韓國和美國的重要軍事設施，其中包括停放F-35隱形戰機的空軍基地在內。

據《防務新聞》（Defense News）2日報導，一位要求匿名的韓國聯合參謀本部（聯參）消息人士透露，這些發射器經過拉升，以保持水平飛行，接著以近垂直的角度俯衝，顯然是為了要避免攔截。

部份武器分析家認為，北韓研發的新飛彈與砲彈是針對韓國空軍的F-35A基地。而平壤說，這款5代隱形戰機「極危險」。

首爾慶南大學遠東研究所分析家金東燁（Kim Dong-yub）說，北韓公開的模糊照片顯示，這多管火箭發射系統的口徑比既有的300mm系統大，很像解放軍的400mm衛士- 2型多管制導火箭發射器。他指出，要是新火箭彈有像衛士- 2型那樣的被動歸向導引功能，那它的射程，精準度和威力都將大幅提升。此外，這類制導火箭彈能避開重要空軍基地的雷達，包括位於韓國的F-35基地在內。

韓國2014年簽約，向洛克希德馬丁（Lockheed Martin）買了40架F-35A戰機，其中4架已交付韓國空軍，其餘的預定2021年前交付。而韓國國防部打算，要再添購20架。

韓國將F-35戰機部署在清州市的空軍基地，而該基地位於首都首爾南部約130公里。事實上，早在平壤試射KN-23新型短程飛彈前，北韓就痛批首爾部署F-35A，並警告會研發並試射特製武器，以摧毀這款美製隱形戰機。

「首爾採購這款美製戰機是要取悅美國，也就是他們的主子，」北韓官媒朝中社引述一名研究負責人的話說，「北韓別無選擇，只有研發並測試這些特製武器，以徹底摧毀加強部署在南韓的致命武器」。

(中時電子報)