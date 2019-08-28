你有在捷運上被搭訕過嗎？如果一次還是2位妹子，你受得了嗎？日前有PTT網友在捷運上被2位年輕正妹搭訕，被誇說「包包好看」，甚至還給了對方Line，回家後越想越不對勁，便上網詢問，網友竟曝露驚人真相，直言這種搭訕手法「多半是直銷手法」。

原PO表示某日一個人搭捷運藍線時，有兩個女生突然站到她面前，說「妳的包包好好看哦，是在哪裡買的？」據實以告後，她們希望之道有無實體店，又再繼續追問她住哪，「附近有什麼好吃的」？

原PO查覺話題打繞著「我們很有緣，可以再聯絡」的感覺，明明應該聊不下了。她反問是何種關係，對方表示是「讀書會認識的」，然後告訴她讀書會的好處，在加到Line之後她們就藉故提早下車了。

網友曝露驚人真相，直言這種搭訕手段「多半是直銷手法」。（圖／PTT）

眼看不對勁的網友紛紛表示，「我也有遇過一模一樣的台詞耶！」、「先別管讀書會惹，你聽過阿麗嗎？」、「以前也遇過，後來發現她們是安X的」、「聽起來不是直銷，就是什麼某某心靈成長教」、「我也遇到過欸 但我沒給她們line 一路尬聊」、「加了賴之後開始宣傳什麼正向能量課程的好處，把老師講得跟神一樣」、「假交友真直銷，會約你參加什麼鬼說明會」、「二十年前就有，兩人一組，一時不查心軟就會被拉進位在附近的美容直銷，天花亂墜一堆人圍攻不讓你走」。

陌生人的搭訕多半有目的性，網友推測這些多半是直銷或要你入會的騙局，尤其當自己孤身一人時，身邊沒人擋住，面對雙人組遊說，很容易被洗腦，平時需要更提高警戒這種「巧遇」。

(中時電子報)