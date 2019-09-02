一家蝸居7坪屋 貧女苦讀考上第一志願 只想要張書桌（影/中天新聞）

教育部長潘文忠說他看到新聞後，馬上幫黃同學買了書桌，然後送給她。(圖/潘文忠FB)

嘉義縣鹿草鄉一名15歲黃姓女學生，因父親多年前離世，全靠母親在果園打零工維生。但即使家中經濟條件不好，她仍靠著每天在樹下苦讀，成功考上第一志願嘉義女中，並且表示最大的心願就是想要一張書桌。 教育部長潘文忠1日晚間表示，他知情後已請人替黃同學買了書桌，並且PO臉書鼓勵黃同學逆境中仍奮力不懈的精神。

教育部長潘文忠臉書PO文說，看到一則令人十分不捨得新聞，標題寫著：一家三口蝸居7坪鐵皮屋！貧女『樹下苦讀』考上第一志願：我只想要一張書桌」。黃同學儘管環境不優渥，但仍憑著毅力與努力，今年順利進入嘉義女中就讀。她現在最大的心願是一張書桌，讓她可以擺放越來越多的書籍，她也希望未來能當律師，買大房子給媽媽住，讓媽媽不再辛苦。

潘文忠說蘇貞昌跟他知道了之後十分掛心，他表示自己立即請同仁以最快的速度購置一張新書桌，並前往孩子家中了解狀況與需求，給予必要協助，除了媒合相關團體與社會資源外，學校也將提供獎學金與免費三餐。在這邊，我要謝謝嘉義女中蔡校長、嘉義縣聯絡處樊督導與許多教育同仁的大力協助，辛苦了！

潘文忠想跟黃同學說，「在逆境中仍奮力不懈的精神，真的給我們許多感動與激勵，希望這張書桌與社會給予你的祝福能陪著妳，一步步實現人生的願望！」

(中時電子報)