澳大利亞有意聯手美國大力開發稀土礦挑戰中國大陸主導地位

就在美中貿易與戰略對抗升級之際，澳大利亞政府公佈將在全國範圍內力推15個稀土和關鍵礦業項目，投入57億澳元（合台幣1238億元）發展資金，此一大動作被認為是要加強與美國聯手對抗中國大陸在全球的稀土支配地位，全球稀土爭霸正式開打。

英媒《金融時報》報導，這一大批稀土發展項目由澳洲十多間礦業及鋼業企業提出，在西澳省等地建提煉及加工場，涉及稀土、銻、鎂、鎢等目前由中國大陸主控的供應鏈產業。澳大利亞政府目前只有主導政策推動，未來不排除直接參與投資的可能。

澳洲防長雷諾茲表示，關鍵礦業對防務十分重要，軍方很多先進技術都依賴礦業，在地緣政治緊張時，澳洲需確保有安全供應來源。為減少依賴中國大陸稀土，坎培拉與華盛頓去年簽署協議，共同提煉、加工和開發稀土，主管採購的美國助理國防部長洛德上周稱，澳洲是美方最有機會開採稀土的地點。

這份名為《2019年澳大利亞特定關鍵礦物展望報告》的文件，最早由該國工業、創新與科學部於9月3日發佈。西澳大利亞大學智庫「珀斯美國亞洲中心」（Perth USAsia Centre）主任威爾遜（Jeffrey Wilson）則認為，這份報告提到的項目還是有相當風險，因為稀土礦的價格目前完全操縱在中國大陸手上。

今年以來美國挑起對大陸貿易戰之後，開始擔憂科技業關鍵原料稀土礦可能被中共用來抵制美國，因此到處尋找合作的國家，抱括加拿大、澳大利亞、非洲等地，國會議員甚至提議建立一個不受美國《反壟斷法》束縛的「稀土聯盟」。其中就產能而言，排名世界第2的澳大利亞是美國理想的稀土合作夥伴，去年開始就開始推動緊密的合作，簽訂了數項開採與研發的協議。今年澳大利亞又發布報告稱，要擴大對下游稀土加工產業的投資，同樣指明要加緊與美國合作。

美澳合作雖然積極，但要挑戰中國大陸的主導地位仍有相當難度。據陸媒《觀察者網》報導，截至2018年全球共有稀土儲量1.2億噸，其中大陸擁有38%；2018年全球稀土礦產量約19.5萬噸，大陸占62%；全球稀土冶煉分離產量約14.6萬噸，大陸約占86%。而全球排名第二的澳大利亞，去年稀土產能為2萬噸，僅為大陸的1/6。

報導說，如果美國要達到大陸稀土加工的水準，必須花上好幾年的時間建造稀土加工廠。而目前大陸的稀土加工技術高、成本低，其他國家很難競爭。

(中時電子報)