杜魯門號壞了 美部署無航母打擊群 06:412019/09/14 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 尼米茲級核動力航母「杜魯門」號（USS Harry S. Truman，CVN 75）壞了，由於8月底出現可能很嚴重的配電系統故障，工程師至今還在評估問題。不過，基於實際需求，其他航母打擊群成員只好在主將從缺的情況下部署。 (中時電子報) #航母打擊群 #杜魯門號 #尼米茲 #故障 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 憑什麼反航母 陸東風21D功力大升級 15:442019/07/14 軍事 美陸緊張 雷根號航母開進南海 10:582019/08/07 軍事 6,300萬掰了 預警機降落美航母損及4架F-18 10:032019/08/21 軍事 看需求 陸航母不必和老美比艦載機 15:332019/08/24 軍事 福特號航母終於修好 誰該付錢吵翻天 10:212019/09/06 軍事 軍事熱門新聞 需技術支援 台5-7年可交付自製潛艦 - 軍事 摩拳擦掌 美情報局指陸蓄勢攻台 - 軍事 杜魯門號壞了 美部署無航母打擊群 - 軍事 切割俄國！這國砸兩千億買F-35 美點頭了 - 軍事 又遇失敗 美空軍禁止KC-46載客載貨 - 空軍 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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