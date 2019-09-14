尼米茲級核動力航母「杜魯門」號（USS Harry S. Truman，CVN 75）壞了，由於8月底出現可能很嚴重的配電系統故障，工程師至今還在評估問題。不過，基於實際需求，其他航母打擊群成員只好在主將從缺的情況下部署。

(中時電子報)