墨西哥警方日前在西部的哈里斯科州（Jalisco）一處水井挖出119袋屍塊，最終拼湊出44具屍體，警方初步判定該案與上周鄰近社區發現的大規模墳塚命案有關。

墨西哥西部的哈里斯科州一處水井日前挖出119袋屍塊，當局目前已拼湊出44具遺體，案情仍在調查當中。

墨西哥哈里斯科州這處水井日前飄出陣陣惡臭，當局開挖後赫然挖出119袋屍塊，全案仍在調查當中。

綜合英國廣播公司（BBC）、墨西哥每日新聞（Mexico News Daily）報導，9月上旬哈里斯科州一處水井不斷冒出難聞氣味，居民不斷抱怨後，當地政府遂在現場進行開挖，沒想到挖出119個黑色塑膠袋。

警方檢查袋子裡的狀況，赫然發現全是已經開始腐爛的屍塊，屍體被裁切地殘缺不全，僅發現9具完整遺體，16具尚可辨識的殘缺遺體，以及6顆頭顱、6個主要軀幹，最終法醫努力拼湊出44具遺體。

警方說，屍體腐爛狀況不一，不太容易辨認，目前還沒有確認任何一具遺體身份，不過焦急等待失蹤家人消息的家屬已陸續和警方聯繫。

警方目前尚在釐清命案發生原因及可能涉案人等，不過初步判定，這起謀殺可能和上周在鄰近社區發現的大規模墳塚有關。

先前有消息指，當地停屍間可能屍滿為患，警方出面駁斥停屍間沒有空間不足問題，不過承認法醫鑑識人員確實面臨沉重工作負擔，相關單位目前正積極招募更多鑑識人員協助鑑定屍體。

哈里斯科州是墨西哥毒梟的大本營，截至7月，今年來該州謀殺件數已較去年同期成長21%，超過3,000人失蹤。

(中時電子報)