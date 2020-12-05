高雄進香團炮車到台南白河參香遶境時，突然起火燃燒，車上女童逃生不及成焦屍。（莊曜聰攝）（莊曜聰攝）

台南市消防局火調課及警方蒐證要查明起火原因。（莊曜聰攝）

台南市白河區近午發生一起火警意外，在廟會遶境活動中，一部載滿煙火的小貨車因不明原因突然起火燃燒，車上眾人紛紛跳車逃生，但後車斗一名9歲女童逃生不及，火勢猛烈，警消據報趕往現場滅火，但女童已當場燒死在車上，詳細原因有待白河警方調查釐清。

警方調查，來自高雄的進香團到白河媽祖廟進香，隨後在街區遶境，沒想到壓後的炮車突然起火燃燒，目擊民眾指出，載有炮竹跟環保鞭炮機的小貨車行駛在中正路上，但車上竄出火光煙，隨即起火燃燒，嚇得眾人趕緊報案， 炮車上眾人倉惶跳車，但後車斗1位少女逃生不及，慘成焦屍；目前警消封鎖現場採證中。

據了解，進香團從高雄北上，一早先到台南將軍李聖宮，再到白河湄洲媽祖廟，參香後魚貫遶境，駛入鬧區中正路時，因兩旁早市仍在營業，民眾眾多，炮車並未施放鞭炮，但不知為何突然起火，高姓司機及副駕駛趕緊下車，車斗當時還坐有5人，也立刻跳車，但9歲女童離起火點相當近，加上車斗上車蓬阻礙，又吸入濃煙來不及逃生，當場燒死。

據了解，鄭姓女童與父親、叔叔同車出門從高雄彌陀前來進香，沒想到竟然發生意外，鄭家人在派出所製作筆錄時傷心欲絕，詳細起火及致死原因仍待檢警調查及相驗釐清。

(中時 )