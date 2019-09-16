針對邦交國索羅門恐與我國斷交等議題，總統府發言人丁允恭指出，外交單位密切掌握情勢，盡最大的努力維繫邦誼，阻止北京藉此衝擊區域的安全穩定。

丁允恭指出，相關情勢外交單位正密切掌握，儘管來自中國的無理打壓不斷，但無論就鞏固邦誼，乃至於善盡印太區域一員的責任，會盡最大的努力維繫邦誼，阻止北京藉此衝擊區域的安全穩定。

為鞏固邦誼，外交部次長徐斯儉今日抵達索羅門，他在機場歡迎儀式中表示，此行將宣布台灣對索國的新援助計畫。

(工商 )