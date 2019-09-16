鞏固索羅門邦交 外交部將宣布新援助計畫 15:482019/09/16 工商 彭媁琳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 我17邦交國旗幟恐再少一面。圖為外交部邦交國旗幟，右一是索羅門群島國旗。（本報系資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對邦交國索羅門恐與我國斷交等議題，總統府發言人丁允恭指出，外交單位密切掌握情勢，盡最大的努力維繫邦誼，阻止北京藉此衝擊區域的安全穩定。 丁允恭指出，相關情勢外交單位正密切掌握，儘管來自中國的無理打壓不斷，但無論就鞏固邦誼，乃至於善盡印太區域一員的責任，會盡最大的努力維繫邦誼，阻止北京藉此衝擊區域的安全穩定。 為鞏固邦誼，外交部次長徐斯儉今日抵達索羅門，他在機場歡迎儀式中表示，此行將宣布台灣對索國的新援助計畫。 (工商 ) #索羅門 #台灣 #斷交 也許您會感興趣 推薦閱讀 索羅門總理談斷交好無情？蔡英文：努力中 10:072019/09/12 政治 被索國總理批評無用 藍委：這種邦交還要？ 13:312019/09/12 政治 台索斷交在即？蔡英文：還在努力當中 13:322019/09/12 政治 民進黨外交無能 04:092019/09/13 論壇廣場 索國若轉向 南太骨牌恐倒 04:102019/09/13 國際大事 台灣無用論 04:092019/09/14 論壇廣場 救邦交 徐斯儉9月16日飛抵索國 02:442019/09/15 政治要聞 美澳動作 激化台索斷交 04:102019/09/15 時論廣場 蔡英文搞砸美國印太戰略 04:102019/09/15 時論廣場 聯美抗北京護外交 癡人說夢 04:102019/09/16 論壇廣場 政治熱門新聞 彭文正再爆蔡論文猛料！網嘆：太天真了... - 政治 明截止 己4組申請登記正副總統被連署人！未見郭董 - 政治 彭文正為何緊咬小英論文？名嘴驚爆內幕... - 政治 看完蔡英文高雄拜廟影片 韓粉又笑翻了 - 政治 論文門戰起來！財經女神槓上彭文正 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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