B-21

美國空軍高層認為，目前由於轟炸機隊戰機的短缺，已置空軍和美國於遭敵方攻擊的高度危險下。

據《權威戰士》（Warrior Maven）網18日報導，美國全球打擊司令部（Global Strike Command）與戰略司令部（Strategic Command）指揮官雷伊（Timothy Ray）說，眼前和未來要因應中俄等對手帶來的威脅，美國空軍可能需要多達225架轟炸機。他認為，美國空軍轟炸機的數量需要從現今約156架，大幅提升為超過220架。

美國空軍研發人員說，眼前轟炸機的問題會變本加厲，是由於B-2， B-1和B-52都是幾十年前設計的，如今已經老舊。而空軍不斷將B-2等轟炸機升級更新，還能讓它們延年益壽，多服役好些年。但廣泛的共識在於，美國空軍亟需像B-21「突襲者」（Raider）這樣的新型轟炸機，而它已預定在2020年代現身。

B-2轟炸機

有趣的是，B-2轟炸機今年稍早才慶祝了首飛30周年紀念，就算B-21服役，美國空軍打算起碼還要再飛個幾十年。由於換裝了新型感測器、電腦處理器、武器界面和隱形技術，如今B-2幾乎已徹底脫胎換骨。許多人認為，它還能稱霸個幾十年。然而，遺憾的是，美國空軍只有20架B-2。

雷伊說，目前由於美國的盟邦缺乏轟炸機，使他們面臨的轟炸機短缺困境更複雜。事實上，他的評論似乎反映出五角大廈高層憂心忡忡，不時擔心到2025年時，美國空軍會落後中俄的心境。

而根據美國空軍對威脅、任務需求，以及技術推陳出新所作的詳細分析，去年就要求把312支作戰中隊增為386支，除了增加5支轟炸機中隊、7支戰機中隊外，還需要22支新型空中「情報，偵察與監視」（ISR）指揮管制中隊。

(中時電子報)