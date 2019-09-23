浩子、乱彈阿翔近日參加年代節目《MUCH金點秀》，兩人笑稱替「待產」的主持人張秀卿代班，張秀卿氣到怒喊，「我是金曲歌后欸，你們怎麼可以這樣對我。」才剛跟乱彈阿翔入圍金鐘獎的浩子在節目上抱怨，「別人主持都是一搭一唱，他（指乱彈阿翔）則是不搭不唱。」

張秀卿發言向來勁爆，浩子和乱彈阿翔詢問她近況時，張秀卿直言與老公近一個月未見，老公甚至傳「手長繭」的照片給她，讓人聽了害羞臉紅。張秀卿火辣發言還不僅如此，面對金曲歌王乱彈阿翔也毫不收斂，單刀直入詢問，「老婆跑了嗎？」已再婚小12歲老公的張秀卿笑稱自己經驗豐富，鼓勵他擁抱新戀情，乱彈阿翔笑回，「隨緣，年輕一點也好啦。」浩子則在節目上評比2個阿翔夥伴，直言跟老搭檔阿翔在節目上比較有話聊，而跟乱彈阿翔是私下比較有話聊。

張秀卿問寡言的乱彈阿翔如何入圍金鐘獎，他妙回，「我的專長就是聆聽，我讓來賓盡量講，好的主持人，就是要讓來賓說出來，有什麼委屈都說出來。」浩子在一旁笑說：「有些主持會互相搶話，我跟他都不會，主持的時候他把所有的話都讓給我講。」邵大倫追問會不會覺得這樣主持很辛苦，浩子趕緊回：「很舒服。」

(中時 )